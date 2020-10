Zašto stadioni u svijetu nose imena asova Cruijffa, Puskasa, Meazze..., a kod nas kvartova?!

Ne, maksimirski stadion ovakav kakav je danas ne zaslužuje ni da postoji i ugošćuje ikakve događaje, a kamoli nosi ime Slavena Zambate. Ali neće vječno ostati takav. A onda treba dobiti ime Slavena Zambate. Dinamovog Sinatre

<p>Dobra večer, dame i gospodo, dobro došli na utakmicu Lige prvaka između Dinama i Reala na Stadion Slavena Zambate!</p><p>Hoćemo li ikada to doživjeti, nitko ne zna. Ali da bismo trebali - e, to svakako.</p><p>Ma nije u pitanju samo Zambata, Dinamo i hrvatski nogomet podarili su takve igračine svjetske klase da ne bi bilo nezasluženo da bilo tko od njih da ime stadionu. I doista zvuči zapanjujuće da velikani poput <strong>Dražana Jerkovića</strong>, Vlatka Markovića, Frane Matošića, Vladimira Beare, Jurice Jerkovića... imaju tek svoj kutak, neku fotografiju u unutrašnjosti stadiona, koja nije baš dostupna svima i uvijek na oku. A stadioni nam nose imena kvartova (Maksimir, Poljud, Kantrida, Rujevica, Gradski vrt...) ili još gore - naziv Gradski stadion. Bezveze.</p><p>Ne, maksimirski stadion ovakav kakav je danas ne zaslužuje ni da postoji i ugošćuje ikakve događaje, a kamoli nosi ime Slavena Zambate. Ali neće vječno ostati takav.</p><p>Cibona je dvoranu nazvala po <strong>Draženu Petroviću</strong>, Zadar po <strong>Krešimiru Ćosiću</strong>. Od nogometnih prvoligaša taj su korak napravili samo Istra i Slaven Belupo. Svaka čast. <strong>Ivan Kušek Apaš</strong> i <strong>Aldo Drosina</strong> tako će se zauvijek spominjati, stadioni u Koprivnici i Puli podsjećat će tko su najveći nogometaši koji su ikad igrali u tim gradovima.</p><p>Dinamo i Hajduk nisu otišli dalje od akademije (<strong>Luka Kaliterna</strong>), memorijalnog turnira (Mladen Ramljak) i pomoćnog terena (Hitrec-Kacijan). Hajde, i to je nešto. Ali kome čuvaju ono glavno? Ono mjesto koje diljem svijeta (barem stadioni koji ne moraju nositi ime sponzora) imaju Giuseppe Meazza, Ferenc Puskas, <strong>Johan Cruijff</strong>, Santiago Bernabeu, Valerij Lobanovski, Rajko Mitić..., za koga čuvaju naziv stadiona?</p><p>Da, to je način kako se prenose sjećanja, kako legende ostaju žive. Generacija koja ih je gledala prirodno nestaje, a od zaborava ih mogu spasiti samo takve počasti.</p><p>Bjeličine trupe prije dvije godine srušile su mit o europskom proljeću, možda jednog dana Dinamo opet osvoji i europski trofej, ali ti dečki iz 1967. ne smiju pasti u zaborav. To je posao kluba. Da sve generacije navijača znaju kakva je hobotnica na golu bio Škorić, kakav strijelac Rora, kakav španer Belin, kako je u finalu gol zabio mladi Čerček, a kakav je boem neslućenog talenta bio Lamza. I da je svima njima kapetan bio <strong>Slaven Zambata</strong>. Kapetan najveće Dinamove generacije, koja je hrvatskom nogometu donijela jedini europski trofej.</p><p>Legenda, ona prava, s velikim L.</p><p>- Obožavam ploče, a slušam <strong>Franka Sinatru</strong>, zarazio sam njime Škorića, Belina, Brauna... - pričao je Zambi.</p><p>On je Dinamov Sinatra. Koji zaslužuje ne bistu, ne naziv jedne tribine ili pomoćnog terena, nego da se po njemu zove Dinamov stadion!</p>