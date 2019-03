Zato je najbolji: Pogledajte što je Leo Messi napravio Betisu

Cristiano Ronaldo svojom čudesnom predstavom u dresu Juventusa u Ligi prvaka bacio mu je rukavicu u lice, a Leo Messi je odgovorio. I to na kakav način!

Dok je Cristiano Ronaldo odmarao u ligi u porazu Juventusa od Genoe, momčadi koju Juventus nije mogao dobiti lani ni s Ronaldom u prvih 11, Messi je nakon dva gola i dvije asistencije u rušenju Lyona u Ligi prvaka nastavio u čudesnom ritmu i u La Ligi gdje je srušio Betis u gostima hat-trickom i potezom nakon kojeg mu je pljeskalo 50.000 navijača Betisa. Pljeskalo i skandiralo.

Po tko zna koji put Messi je pokazao tko je najbolji na svijetu.

- Nikad mi ovako nešto nisu priredili navijači kad sam igrao u gostima. Hvala im na tome. Uvijek nas lijepo dočekaju ovdje - rekao je Messi nakon utakmice.

Zabio je prekrasan prvi gol iz slobodnjaka, drugi na asistenciju Luisa Suareza koji je i sam zabio jednog. A onda, potez čarobnjaka. Rakitić mu je dao loptu na lijevoj strani, a Messi je još u trku primijetio da je golman Betisa malo izašao.

Bio je to trenutak nogometnog savršenstva. Trenutak nakon kojeg je 50.000 ljudi spontano ustalo i zapljeskalo. I trenutak koji možda i najbolje opisuje reakcija čovjeka koji je sve to gledao iz prvog reda, golmana betisa Paua Lopeza.

