ZAVIRITE U HRGINU DVORANU Na zidu deset Božjih zapovijedi, pokojni tata i poruka: 'Pazi...'

Hrgovićeva tajna baza u Novom Jelkovcu izgleda kao svemirski brod: profesionalni ring, murali boksačkih ikona, motivacijske poruke i vjerski detalji
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Na samom istočnom rubu metropole, u naselju koje je nekad bilo ogromna svinjogojska farma, nalazi se moderno zdanje koje je sakriveno od očiju običnih prolaznika. To je tvornica šampiona i utočište novog svjetskog prvaka po IBF-u, Filipa Hrgovića (34).
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Na samom istočnom rubu metropole, u naselju koje je nekad bilo ogromna svinjogojska farma, nalazi se moderno zdanje koje je sakriveno od očiju običnih prolaznika. To je tvornica šampiona i utočište novog svjetskog prvaka po IBF-u, Filipa Hrgovića (34). |
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Na samom istočnom rubu metropole, u naselju koje je nekad bilo ogromna svinjogojska farma, nalazi se moderno zdanje koje je sakriveno od očiju običnih prolaznika. To je tvornica šampiona i utočište novog svjetskog prvaka po IBF-u, Filipa Hrgovića (34).
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Priča o dvorani priča je o velikom zaokretu u karijeri. Dugo je Hrgović, čak i kao osvajač olimpijske medalje, trenirao u uvjetima koji su bili daleko od idealnih. Njegov otac, pokojni Pero Hrgović, jednom je prilikom opisao staru dvoranu kod trenera Leonarda Pijetraja kao "baraku" za koju se Leo trudio i borio da je održi na nekoj razini.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
No, nakon razlaza s dugogodišnjim trenerom i potpisom za moćnu promotorsku kuću Sauerland, stvari su se iz temelja promijenile. Ključnu ulogu odigrao je pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, čovjek kojeg je Hrgović javno nazivao "kraljem" i kojemu je emotivno zahvaljivao.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Upravo je Bandić prepoznao važnost ulaganja u vrhunskog sportaša i osigurao da se neiskorišteni gradski prostor u Novom Jelkovcu pretvori u ono što je Pero Hrgović nazvao "svemirskim brodom" za Filipa.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
- Ovo je svemirski brod za Filipa. Njegova dvorana, kolokvijalno tako nazivam gradski prostor koji je bio prazan i neiskorišten, nije bačen novac - govorio je ponosni otac.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
A unutrašnjost doista ostavlja bez daha. Profesionalni ring dominira prostorom, tu je i teretana i boksački rekviziti, no pogled privlači zid iznad njih.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
"Pazi kako ćeš se boriti u svojim borbama jer će to biti način kako živiš život", stoji citat Mikea Tysona na zidu, jedan od mnogih motivacijskih.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
U toj je dvorani, kroz nekoliko murala boksačkih velikana, pa i samog pokojnog oca, koji je preminuo 2022. nakon teške bolesti, oslikana esencija Filipa Hrgovića.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
- Ja sam životinja! Da sam samo čovjek, u ovom poslu bih odavno pukao... Piši to! Nemoj me poslije krivo citirati! - dobacio je jednom prilikom, savršeno sažimajući mentalni sklop potreban za preživljavanje u najopasnijem sportu na svijetu.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Na jednom od zidova, kao protuteža muralima sirove snage, istaknuto je deset Božjih zapovijedi. Njegov otac Pero u velikom je intervjuu za 24sata detaljno objasnio...
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
- On je odrastao u obitelji koja je vjernička. Govorim svojoj djeci da je vjera život. Ako živite život po deset Božjih zapovijedi, vi živite vjeru. On je sam odlučio postaviti to u dvoranu, nitko mu to nije sugerirao. Nije to stavio kao sličicu, on to živi. Njegov unutarnji sustav nije sastavljen od razbijenih kamenčića, on je čvrst i pokazuje to na sportskom dijelu - objašnjavao je otac, dodajući:
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
- Ne može čovjek koji nema unutarnjeg ustroja, koji nema temelja, morala i etike napraviti ništa. Pitali su ga za psihologa... Ma što će njemu psiholog? Čovjek mora imati unutarnju snagu i Filip je ima.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Na jednom mjestu stoji i velika slika njega sa suprugom Marinelom, na dan vjenčanja 1. lipnja 2019. I ona je bila sportašica, bavila se odbojkom, postala ključan dio njegove stabilnosti. Razumije odricanja, stres i žrtvu.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
- Meni je Filip običan dečko. Mi smo u vezi pet godina pa ga ja ne gledam tim očima, ja sam uvijek ponosna na njega i on je za mene uvijek svjetski prvak, bez obzira na to bavi li se boksom, je li izgubio ili pobijedio - rekla je jednom prilikom Marinela, otkrivši koliko je zapravo teško biti uz njega:
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
- Kad Filip uđe u ring, nije ga teško gledati jer je stvarno nadmoćniji i onda je sve lakše. Ali do tog dana to je užasno stresno, nema spavanja.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Njoj je i zahvalio nakon pobjede, a uz pogled na nju će prvi put kovati i obranu naslova prvaka. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL