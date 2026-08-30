ZAVIRITE U HRGINU DVORANU Na zidu deset Božjih zapovijedi, pokojni tata i poruka: 'Pazi...'

​- On je odrastao u obitelji koja je vjernička. Govorim svojoj djeci da je vjera život. Ako živite život po deset Božjih zapovijedi, vi živite vjeru. On je sam odlučio postaviti to u dvoranu, nitko mu to nije sugerirao. Nije to stavio kao sličicu, on to živi. Njegov unutarnji sustav nije sastavljen od razbijenih kamenčića, on je čvrst i pokazuje to na sportskom dijelu - objašnjavao je otac, dodajući: | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL