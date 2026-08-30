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FOTO: HRAM 'ZVIJERI'

ZAVIRITE U HRGINU DVORANU Na zidu deset Božjih zapovijedi, pokojni tata i poruka: 'Pazi...'

Hrgovićeva tajna baza u Novom Jelkovcu izgleda kao svemirski brod: profesionalni ring, murali boksačkih ikona, motivacijske poruke i vjerski detalji
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Zagreb: Filip Hrgović održao je pokazni trening i konferenciju za medije
Na samom istočnom rubu metropole, u naselju koje je nekad bilo ogromna svinjogojska farma, nalazi se moderno zdanje koje je sakriveno od očiju običnih prolaznika. To je tvornica šampiona i utočište novog svjetskog prvaka po IBF-u, Filipa Hrgovića (34). | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Na samom istočnom rubu metropole, u naselju koje je nekad bilo ogromna svinjogojska farma, nalazi se moderno zdanje koje je sakriveno od očiju običnih prolaznika. To je tvornica šampiona i utočište novog svjetskog prvaka po IBF-u, Filipa Hrgovića (34). | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Komentari 2

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