Završena sapunica: Theophile ipak produljio vjernost Dinamu!

Dinamo i Theophile su pregovarali mjesecima, bilo je tu svega i svačega. Francuski stoper na koncu je prebačen u drugu momčad hrvatskog prvaka, a na kraju su se dvije strane dogovorile i sve riješile...

<p><strong>Kevin Theophile</strong> (30) do daljnjega će biti igrač Dinama. Francuski nogometaš danas je potpisao novi trogodišnji ugovor s 'modrima', te će i u novoj sezoni predvoditi obranu hrvatskog prvaka. Bila je to prava sapunica, Dinamo i Theophile su se 'naganjali' mjesecima, a na kraju je sve odrađeno na obostrano zadovoljstvo.<strong> Igor Jovićević</strong> će na raspolaganju imati iskusnog braniča, a Theophile će s Dinamom krenuti u novi pohod na Ligu prvaka.</p><p>- Moram priznati kako se sjajno osjećam. Moja prva želja je bila ostati u <strong>Dinamu</strong>. Obitelj i ja se osjećamo sjajno u Zagrebu i Dinamo je klub u kojem želim provesti još puno lijepih trenutaka. Posljednje dvije godine napravili smo velike stvari, ali ostao sam da napravimo korak dalje u odnosu na sve do sada - rekao je Theophile po potpisu ugovora.</p><p>No, francuski stoper dugo je odgađao novi ugovor s 'modrima', proteklih mjeseci bilo je tu svega i svačega. Kevin Theophile je prvo 'zavlačio' Dinamo, dugo koketirao s raznim francuskim prvoligašima, <strong>Theophile </strong>se, nije tajna, prvotno s obitelji želio vratiti u domovinu. A onda je stigla korona, nogomet je naprasno zaustavljen, pa ni Francuzi više nisu bili, barem ne toliko, zainteresirani za Theophilea.</p><p>Proteklih je tjedana odnos između dviju strana (Dinama i Theophilea) bio toplo-hladan, Francuz je prvo pristao na novi ugovor s 'modrima', a onda opet počeo odugovlačiti s potpisivanjem novog ugovora. U Dinamu više nisu imali milosti, Theophilea su 'bacili' u drugu momčad, pa ponajbolji stoper 'modrih' više nije ni bio u kadru prve momčadi. Igor Jovićević tako je na prijateljskim utakmicama na stoperskim pozicijama koristio <strong>Dilavera, Gvardiola, Franjića, Šutala, Kima i Leša</strong>, Theophilea nije bilo 'ni na mapi'.</p><p>Novi preokret u cijeloj priči dogodio se proteklih dana, Dinamo i Theophile su se uspjeli nagoditi, pa će Francuz ostati u Maksimiru. Zagrepčani su već udicu bacili prema nekim stoperima <strong>(Ygor Nogueria, Josue Sa)</strong>, pričalo se i o povratku Leonarda Sigalija, ali je na kraju cijelu priču oko dovođenja novog stopera zaustavio ostanak Kevina Theophilea.</p><p>Dinamo tako u novu sezonu ulazi s kvalitetnim stoperskim rješenjima, Jovićević će na raspolaganju imati Theophilea, Dilavera, Gvardiola, Šutala, kroz jesen će se vratiti i ozlijeđeni <strong>Perić</strong>, s posudbe se vraća Lešković, a iz podgoričke Budućnosti stiže i perspektivni <strong>Milić</strong>. </p>