Završio košarkaški spektakl u Karlovcu! Križevčani su osvojili naslov nakon drame u završnici

Karlovac je od 29. kolovoza do 01. rujna bio domaćin završnog turnira Cro 3x3 Toura – 4. 3x3 FIBA Karlovac Opena. Na legendarnom igralištu Šanac u sklopu manifestacije Karlovački Dani Piva igralo se veliko finale hrvatske 3x3 sezone uz sjajnu atmosferu i bogat sportsko-zabavni program.

Foto: Marko Zovko

Na turniru je nastupilo ukupno 30 ekipa raspoređenih u pet kategorija: seniorskoj, U18, U16, U14 te u košarci u kolicima. Najviše prijava stiglo je u juniorsku U18 konkurenciju (11 ekipa), dok se u seniorskoj konkurenciji borilo sedam sastava, a u ostalim kategorijama još 12 ekipa.

U seniorskoj konkurenciji naslov je osvojila ekipa 3x3 Radnik Križevci, koja je u uzbudljivom finalu pobijedila sastav Samobor Pharma Classic rezultatom 19:15. Finale je odlučeno tek u samoj završnici .Pharma je 20-ak sekundi prije kraja imala šut za poravnanje, no ključnu tricu za Križevčane pogodio je Dario Papak, koji je kasnije proglašen i MVP-jem turnira. Uz Papaka, pobjedničku ekipu činili su Ivan Svoboda, Dorian Jelenek i Franko Dugandžić, a sva četvorica su se našla u krugu pet najboljih strijelaca turnira. Put do trofeja nije bio nimalo lagan, budući da su u polufinalu svladali domaću ekipu KA-BA Karlovac rezultatom 21:17.

Foto: Marko Zovko

U mlađim kategorijama također je bilo uzbuđenja - u kategoriji U18 završnice Prvenstva Hrvatske prvakom je postala ekipa Zagreb-Medvjedi u sastavu Roko Čubrić, Donat Kolačnikov, Gabriel Kuzmić i Antonio Tatalović. U sklopu 4. 3x3 Karlovac Opena u U16 kategoriji najbolji je bio sastav Rakovac – Roling (Filip Benić, Tin Turkalj, Jakov Paulić). U kategoriji U14 slavila je ekipa Borik Bjelovar (Grgur Mudri, Toma Adamec, Šimun Mamić, Frane Šiprak). Posebnu pažnju privukla je i završnica Prvenstva Hrvatske u košarci u kolicima, u kojoj je titulu ponio KKI Split u sastavu Stipan Pešić, Matko Jukić-Bračulj, Mateo Plazina i Pero Sunara.

Foto: Marko Zovko

Organizator turnira Davor Pejčinović izrazio je zadovoljstvo odrađenim poslom:

„Trodnevni program u košarci 3 na 3 u karlovačkom Šancu, unatoč odgodi zbog kišnog nevremena, uspješno je održan 31.08. i 01.09. U dva dana publika je mogla uživati u dobrom haklu na kojem se u više kategorija natjecalo osam karlovačkih ekipa. Posebno nam je drago što se povećao interes za 3x3 košarku u Karlovcu i što smo bili domaćini završnice 3x3 Prvenstva Hrvatske košarke u kolicima. Posebno se zahvaljujemo Petri Vargi koja je ispred našeg dugogodišnjeg sponzora TPT d.o.o. dodijelila medalje i priznanja 3x3 prvacima Hrvatske u U18 kategoriji.“

Karlovac Open još jednom je potvrdio status jednog od najvažnijih 3x3 događaja u zemlji, a publika u Šancu mogla je uživati u košarci na visokoj razini, uz pravu festivalsku atmosferu