Nova nogometna inovacija u režiji krovne europske nogometne kuće (Uefe)! Naime, u pitanju je uvođenje 'final four' sistema po uzoru na košarkašku Euroligu, a zasad nije jasno hoće li se u tom formatu igrati samo završnica Lige prvaka, ili i Europska i Konferencijska liga.

- Nismo stigli o tome pregovarati zbog pandemije. Mislim da bi to bila sjajna stvar. Bilo bi neizvjesnije natjecanje i puno zanimljivije navijačima. Pričao sam o tome s predsjednicima klubova kao što je PSG-ov i on se slaže sa mnom. Europski nogomet je veći od NFL-a, ali Super Bowl je ogroman spektakl. Moramo riješiti jednostavnu jednadžbu: da klubovima osiguramo kompenzaciju za novac koji će izgubiti kao domaćini polufinalnih utakmica. Mislim da bi to moglo zaživjeti u sezoni 2024./2025., ne vjerujem da može ranije - rekao je Aleksander Čeferin.

Podsjetimo, završnica Lige prvaka je već odigrana u sličnom formatu prije dvije godine, u jeku pandemije koronavirusa, kada se odigrana u Lisabonu, a prvak je postao Bayern svladavši PSG na praznom Luzu.

Prvi čovjek Uefe još jednom je ponovio dao suprotstavljeno mišljenje održavanju Mundijala svake dvije godine

- To je populistički projekt koji bi uništio nogomet. To je protiv svih principa našeg sporta, pa i Olimpijskih igara. Nevjerojatno je da nogometna organizacija može predložiti da njihovi igrači, pored i onako teškog rasporeda, svakog ljeta igraju turnir koji traje mjesec dana. Zajedno sa Južnom Amerikom rekli smo da neće uspjeti. Bez nas to ne bi bilo Svjetsko prvenstvo - naglasio je Čeferin.