'Zbog Francuske u finalu SP-a predao bih i finale Wimbledona'

Francuski tenisač Gaël Monfils pobijedio je u srijedu Paola Lorenzija 3-6, 6-3, 7-6, 7-6 i plasirao se u treće kolo Wimbledona, a s obzirom da se finale Wimbledona i ono Svjetskog prvenstva u Rusiji preklapaju sljedeću nedjelju, Monfils se našalio da bi radije gledao 'trikolore'. nego se natjecao za vlastitu slavu.

Na pitanje što bi napravio kada bi i on i Francuska otišli sve do finala, sa smiješkom na licu je rekao:

- Postao bih prvi tenisač koji je predao finale da bi gledao Svjetsko prvenstvo.

