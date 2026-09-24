Zbog Modrićeve igre 'vatreni' su skoro zakasnili na dogovorenu večeru! 'Nemoguće se odupirati'

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak se okupila i otputovala u Rijeku, gdje se priprema za prvi ciklus pod Slavenom Bilićem. "Vatreni" će u subotu (20.45 sati) odmjeriti snage s reprezentacijom Češke u Ligi nacija, a 3. listopada u goste na Rujevicu dolazi Engleska.

Reprezentativci će u petak prijepodne poletjeti za Prag povodom utakmice s Češkom, a atmosfera je očito na odličnoj razini u Bilićevom kampu. Jedna anegdota, objavljena na stranicama Hrvatskog nogometnog saveza, to i potvrđuje. A glavni akter je kapetan "vatrenih", Luka Modrić (41).

Rijeka: Hrvatski nogometni reprezetativci odradili trening | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Naime, prema pisanju HNS-a, Modrić je pronašao rupu u zidu koja je bila dovoljno velika da taman u nju stane nogometna lopta. Svi koji vole "loptati" razumiju opsesiju kada smislite neku novu igru s loptom. Posebno kad se u nju uključe i ostali.

Modriću se uskoro pridružio kum Mateo Kovačić, a zatim i Petar Sučić.

"Naravno da Luka nije odustao dokle god lopta u savršenoj putanji, poslije tko zna koliko pokušaja, nije završila u rupi. Uskoro su mu se pridružili suigrači, najprije Mateo Kovačić, potom i Petar Sučić. I...? Mateo je rupu pogodio iz drugog pokušaja! Uz iskrene Lukine ovacije, ali... Istodobno, to je u njemu probudilo novu iskru," piše na stranicama HNS-a.

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Štoviše, zbog njihove igre, "vatrenima" je ozbiljno "visio" termin odlaska prema hotelu i precizno zakazanoj večeri.

"Igra je potrajala onoliko dugo dokle sva trojica nisu po dvaput pogodili rupu. Bez obzira na to što je termin odlaska autobusa prema hotelu i precizno zakazanoj večeri opasno “visio”... Sreća da Mateo više nije gađao," dodao je HNS i zaključio...

"To je Luka. I njegov nogomet poslije četrdesetprve. Dječačka zaigranost. Vječna želja za nadmetanjem i dokazivanjem. Usavršavanjem. Volja i upornost. I nadasve, ogromna ljubav prema nogometu. Gušt kojemu se nemoguće oduprijeti. A i zašto se odupirati, zar ne?"