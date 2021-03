Nakon čak tri mjeseca istrage, Uefina inspekcija za etiku i disciplinu konačno je objavila kaznu za rumunjskog suca koji je bio dio sudačke četvorke na utakmici između PSG-a i Istanbul Basaksehira 8. prosinca prošle godine.

Podsjetimo, riječ je bila o utakmici 6. kola grupne faze Lige prvaka, no ona je bila prekinuta već u 16. minuti zbog četvrtog suca Sebastiana Coltescua i rasizma, za što su ga optužili igrači Istanbula.

- Ovaj crni (negro). Pogledaj koji je. Nije smio reagirati na takav način - rekao je Coltescu glavnom sucu Ovidiuu Hateganu.

Coltescu je mislio na pomoćnog trenera Istanbula Pierrea Weboa koji je poludio na to te je Rumunja optužio za rasizam. On i igrači njegova kluba su se žalili glavnom sucu Hateganu koji je pak pokazao crveni karton Webou, a nakon toga su uslijedili žestoki protesti te igrači i jedne i druge momčadi su napustili travnjak.

Nakon duge rasprave, Uefa je odlučila utakmicu nastaviti sljedećeg dana uz nizozemsku sudačku četvorku, a Rumunje su poslali kućama.

Prema njihovom Disciplinskom pravilniku, Rumunj je prekršio 11. članak navedenog pravilnika, a to je pravilno ponašanje u skladu s okolnostima. Zbog toga je suspendiran glede obavljanja svih aktivnosti u sudačkoj organizaciji do kraja tekuće sezone. Obzirom da je utakmica bila u prosincu, Coltescu je na kraju dobio žestoku kaznu iako nisu utvrđene rasističke uvrede.

Također, morat će ići na edukacije za pomnije donošenje sudačkih odluka, pravilan izbor jezika te verbalnih izraza. Glavni sudac Ovidiu Hategan je prošao bez kazne, kao i njegova dva pomoćnika.

Bila je to na prvu jedna obična utakmica, ali do skandala je na kraju došlo do razlike u jezicima i to je jedan od razloga zašto Coltescu nije dobio puno težu kaznu.

Španjolska televizija Movistar otkrila je što se točno dogodilo i što je rečeno. Sve je počelo nakon što je pomoćni trener turske momčadi, Kamerunac Pierre Webó (38), isključen zbog prigovora.

Izazvalo je to buru kritika s Basaksehirove klupe, a najglasniji je bio napadač Demba Ba (35).

- Zašto ga zoveš "negro"? Zašto ga zoveš negro - ponavljao je Senegalac.

- Između sebe razgovaramo na rumunjskom - pokušao mu je objasniti Coltescu.

- Kad govoriš o nekom bijelcu, govoriš li onda da je bijelac - pitao je Demba.

Igrači obiju momčadi uključili su se u raspravu.

- Ako je četvrti sudac to rekao, mora ići - kazao je Kylian Mbappé.

- On (Webo, op.a.) ništa nije rekao. Tvoj pomoćnik rekao je "negro" i pokazao si mu crveni karton - rekao je Okan Buruk, trener turske momčadi.

- U Rumunjskoj "negro" se odnosi na boju kože, kao tamnoputi igrač, a mi između sebe razgovaramo na rumunjskom - ponavljao je Coltescu.

Glavni sudac vidio je da nema previše izbora.

- Idemo u svlačionice na 10 minuta, zaustavit ću utakmicu. Ovo je izvanredan slučaj. Poslije ćemo nastaviti ako igrači budu htjeli - objašnjavao je Hategan trenerima.

No nisu se vratili. Utakmica je na kraju nastavljena 9. prosinca, glavni sudac bio je Danny Makkelie, a Parižani su slavili 5-1 i prošli u play-off.