Zbog ove je reklame legendarni Danac dobio otkaz: To što mi se događa ne bih htio neprijatelju!

Legendarni bivši danski reprezentativac Brian Laudrup (53) našao se u centru skandala u domovini nakon što je snimio reklamni spot za Ujedinjene Arapske Emirate u Dubaiju.

Laudrup, koji je za Dansku zaigrao 82 puta od 1987. do 1998. i zabio 21 gol, ekspresno je dobio otkaz na televiziji TV2, gdje je radio kao stručni komentator.

- Dogovorili smo prekid suradnje s Laudrupom jer ona nije kompatibilna s kampanjom u kojoj on sudjeluje - kazao je direktor televizije Frederik Lauesen, a slično su poručili i u novinama Politiken gdje je vodio podcast.

Kampanjom koju su Emirati nazvali "Gdje svijet slavi" pokušavaju privući turiste za vrijeme Svjetskog prvenstva u susjednom Kataru. No Dancima taj potez nije sjeo jer sumnjaju u poštovanje ljudskih prava u tim državama.

- Kao i većina ljudi u našem dijelu svijeta, naravno da i ja smatram da se mi ljudi jedni prema drugima trebamo odnositi na odgovarajući način, oko toga nema dvojbe. Podržavam nogomet više od bilo čega drugog - odgovorio je Laudrup i dodao:

- Ono što sam proživio posljednjih dana, ne bih poželio ni najgorem neprijatelju!

Pompu koja se digla komentirao je i danski izbornik Kasper Hjulmand, kojega u četvrtak očekuje utakmica protiv Hrvatske na Maksimiru.

- Ljudi sami odlučuju o svom sudjelovanju, ali također moraju razumjeti i živjeti s posljedicama koje to može donijeti. Jako bi me iznenadilo da Brian nije znao da je to tako. Mislim da su svi koji se upuštaju u nešto ovakvo u potpunosti svjesni i posljedica - rekao je izbornik.

