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ODREZALI MU KAZNU

Zbog ovog selfieja 13-godišnjak pet godina ne smije na stadione

Piše HINA,
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Zbog ovog selfieja 13-godišnjak pet godina ne smije na stadione
Foto: Profimedia
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Trinaestogodišnjak upao na teren i napravio fotografiju s nizozemskim reprezentativcem Tijjanijem Reijdersom pa dobio pet godina zabrane dolaska na utakmice i 100 eura kazne

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Nizozemski nogometni savez odredio je 13-godišnjem navijaču zabranu ulaska na nogometne stadione u zemlji na pet godina nakon što je utrčao na teren tijekom utakmice Lige nacija između Nizozemske i Njemačke kako bi snimio selfie s Tijjanijem Reijndersom, prenijela je dpa. Tinejdžer mora platiti i novčanu kaznu od 100 eura, objavili su mediji u nedjelju. 

"Vrhunski sport odvija se na terenu, a igrači moraju moći nastupati sigurno i nesmetano. Stoga je gledateljima strogo zabranjen ulazak na teren. Na to se upozorava na više mjesta na stadionu", priopćio je savez.

Puno strože mogli bi biti kažnjeni dječakovi roditelji. Savez ih namjerava teretiti za naknadu štete prema građanskom pravu ako Uefa sankcionira nizozemski savez zbog incidenta koji se dogodio 24. rujna.

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