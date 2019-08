Zbog srca ostavlja nogomet: U zadnjem nastupu izbacio Celtic

Imaš još jednu utakmicu. Znaš da ti je ovo zadnje kad ćeš kročiti na teren, zadnji put da ćeš osjetiti huk s tribina. Ako se posreći, možda zabiješ gol pa se oprostiš od najvažnije sporedne stvari na svijetu. I ideš na noge Celticu, u njihovom dvorištu. Sa 15 godina su ti rekli da nisi dovoljno dobar za njih, a sad im imaš priliku 'presuditi'. Doktor je svoje rekao: 'George' ovo ti je zadnji put na terenu... I onda je Tucudean zabio gol u 98. minuti utakmice za 4-3 i 'zabetonirao' nevjerojatni prolazak rumunjskog Cluja protiv Celtica! Kako je samo plakao Tucudean, a imao je i zašto...

Nogomet piše nevjerojatne priče. Jedna takva je i ona Georgea Tucudeana (28), napadača rumunjskog Cluja. Rumunji ne samo da su napravili veliki pothvat i iz kvalifikacija za Ligu prvaka izbacili Celtic, već su se i oprostili od svog napadača koji mora u mirovinu. Sa 28 godina mogao bi odigrati još nekoliko godina na najvišoj razini, ali neke stvari su ipak jače.

Imao dvije operacije srca

Prošog je mjeseca Tucudean bio u Austriji gdje su mu operirali srce te je propustio mali dio sezone.

- Doktori su mi rekli da sam siguran i da se ništa neće dogoditi. Vjerujem im da se ništa neće dogoditi, spreman sam jednako kao i svi ostali, ali bit će to teško za mene. Nadam se da ću moći zaigrati protiv Celtica jer sam tamo bio na probi s 15 godina i nisu me uzeli. A igrao sam s poznatim igračima poput Vennegoor of Hesselinka, Shunsukea Nakamure i Artura Boruca. Ovakve utakmice jednostavno su one u kojima želite nastupiti i dati sve od sebe - rekao je napadač Cluja prije utakmice u Škotskoj.

Njegov je Cluj imao osiguran prolazak, a on je u 98. minuti lukavo pričekao loptu iza domaće obrane, došao ispred Baina i 'hladno', kao najbolji svjetski napadači, lagano prebacio loptu preko domaćeg golmana za veliko slavlje Rumunja (4-3). Nekoliko je puta spominjao kako bi mu iz zdravstvenih razloga ta utakmica trebala biti posljednja u karijeri. Tucudean će vjerojatno otići, ali napravio je to sa stilom.

U suzama je napustio Celtic Park. Vjerojatno je baš na tom mjestu želio izgraditi karijeru, bio je to dječački san 15-godišnjaka pozvanog u Škotsku. Nije mu se ostvario, ali sad im je na svojevrstan način pokazao koliko vrijedi i na najljepši mogući način rekao svoje posljednje zbogom zelenom terenu.