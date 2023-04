Zbog vojske navijača Hajduka i moćna Uefa mijenja pravila

"Zar su svi ovi navijači doputovali iz Splita na utakmicu u Ženevu? Pa koliko su to kilometara morali prijeći" pitao nas je na tribinama stadiona u Ženevi jedan mladi talijanski kolega, koji je dobio zadatak pratiti Milan u polufinalu Lige prvaka mladih. Navijači Milana mogli su se nabrojati na prste dvije ruke pa netko kome je radno mjesto kultni San Siro i ne prati odnose snaga u hrvatskom nogometu teško može shvatiti da toliki broj navijača prati juniorsku momčad Hajduka, no svakome tko je ijednom bio u Splitu i osjetio atmosferu krcatog Poljuda, sve je odavno jasno.

Navijači Hajduka visoko su podigli ljestvicu, kako kad je u pitanju članstvo, tako i posjete utakmicama, a pogotovo navijanje. Toliko visoko da ih u Hrvatskoj nitko ne može pratiti, a kad su ovakve prigode onda ni u Europi. Uostalom, zar tome nije najbolja potvrda činjenica da je tradicionalno konzervativna UEFA upravo zbog navijača Hajduka bila primorana mijenjati pravila. Najprije su ogled s Borussijom u Dortmundu preselili s pomoćnog terena na kultni Westfalen, potom su promijenili i mjesto odigravanja završnice Lige prvaka mladih iz Nyona u Ženevu, a onda i termin odigravanja polufinala s Milanom iz popodnevnog u atraktivniji, večernji termin. Na koncu, očito dobro obaviješteni, iz UEFA-e su rezervirali jednu tribinu samo za navijače Hajduka, a drugu za sve ostale...

Pa opet, koliko god bili spremni na dolazak velikog broja navijača Hajduka, ni oni se nisu nadali brojci od njih gotovo 5.000, sve dok nije razgrabljen prvi predviđeni kontingent od 3.500 ulaznica, pa su morali osigurati i dodatni, odnosno, dozvoliti navijačima Hajduka da kupuju ulaznice i za drugu tribinu... Nakon utakmice većina ih je bila oduševljena atmosferom na stadionu, naravno, oni nešto konzervativniji upirali su pritom u baklje, dimne kutije i petarde koje žele iskorijeniti s tribina. No sve je na koncu završilo bez većih problema te što je najvažnije, po svemu sudeći i bez ozbiljnijih sankcija po Hajduk.

Iz Ženeve je u svijet otišla lijepa slika ispunjenih tribina i sjajne podrške, što je svakako plus za promociju jednog "mladog" natjecanja koje ima veliki potencijal. Uostalom, kada se na tribinama nađu Zvonimir Boban, Alen Bokšić, Stipe Pletikosa, Mario Pašalić, Paolo Maldini, Mario Balotelli..., kad svoj dolazak na finale najave predsjednik HNS-a Marijan Kustić i predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin, a Mate Pavić između turnira u Barceloni i Madridu navuče dres Hajduka i skokne u Ženevu pogledati juniore, da ne spominjemo vojsku skauta i menadžera u stalnoj potrazi za novim mladim zvijezdama, jasno je da u završnici Lige prvaka mladih leži veliki marketinški potencijal.

No sve ovo čemu smo svjedočili u polufinalu, nije ni sjena onoga što bi se moglo dogoditi u finalu u ponedjeljak, kada se očekuje desant navijača Hajduka na Ženevu. Nakon sjajne predstave Budimirove momčadi u polufinalu, na put će krenuti svi koji budu mogli. Jer, kako god okrenuli, pruža se jedinstvena prilika vidjeti u živo kako kapetan Hajduka diže pehar Lige prvaka u zrak. Bez obzira što je to Liga prvaka mladih. I zbog toga u ponedjeljak u Ženevi treba očekivati puno veći broj navijača Hajduka nego u polufinalu. I neka ih bude, Marijan Budimir i njegovi momci su to zaslužili.

