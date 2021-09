Navijači Ajaxa su s oduševljenjem dočekali treću garnituru dresova za ovu sezonu koja je inspirirana kultnom pjesmom Boba Marleya "Three little birds", koja je ujedno i njihova himna, no nizozemski će prvak ipak morati napraviti određene preinake, naredba je iz Uefe.

Naime, Ajax je u utakmici nizozemskog prvenstva protiv Zwollea premijerno na travnjaku predstavio novi dres, no navijači su uočili kako ga ne krase crveno-žute-zelene ptičice koje su prvotno zamišljene na stražnjoj strani dresa, ispod ovratnika.

- Uefa vidi to kao drugačiji izražaj od logotipa kluba, sponzora dresa ili sponzora na dresu, a drugi izražaji nisu dopušteni - oglasio se Ajax na temu uklanjanja ptičica s dresa.

Navijači Ajaxa duboko su razočarani odlukom Uefe, no ako ništa, barem će na dresu ostati crveno-žute-zelene crte...Ajax će treću garnituru dresova najčešće koristiti na europskim utakmicama.

Ljubav između navijača najtrofejnijeg nizozemskog kluba i pjesme Boba Marleya datira iz 2008. kada je zbog nereda izvan stadiona službeni spiker dobio naređenje od policije da neko vrijeme 'zabavlja' Ajaxove navijače. Pristalice Ajaxa od tada na svakoj utakmici pjevaju "Three little birds".