Zdravko objavio plaću Bjelice, a kad će koliko je zaradio Zoran?

Dinamo se, u udaru na Nenada Bjelicu, svakodnevno služi sve nižim udarcima. Eto, Zdravko Mamić tako je danas na svom Facebook statusu iznio podatke o dosadašnjim primanjima stručnog stožera Dinama u posljednjih 20 mjeseci. Nenad Bjelica prema tome je u tom periodu od kluba dobio više od 24 milijuna kuna (bruto) na ime isplaćenih plaća, bonusa i premija za dosadašnje rezultate. Puno, nema što...

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Idemo dalje, Rene Poms je po toj 'šefovoj' računici u tih 20 mjeseci zaradio 3,6, a Martin Mayer 2,5 milijuna kuna. Dinamov savjetnik i osuđeni bjegunac u BiH nastavlja javno 'češljati' Dinamove poslovne knjige, pa odaje da je Nino Bule dobio 2,1 milijun kuna, dok su u uspješnom stožeru Dinama 'modrih' najlošije prošli Silvije Čavlina (1,7 milijuna kuna), Jasmin Osmanović (1,4 milijuna kuna) i Karlo Reinholz (1,3 milijuna kuna).

Messi i suigrači su se odrekli 70% primanja, belgijski nogometaši će mjesečno preživljavati s 13 000 kuna, Žilina koja... Objavljuje Zdravko Mamić u Ponedjeljak, 30. ožujka 2020.

Evo, po ovome možemo uočiti kako su u Maksimiru krenuli s odavanjem strogo poslovnih tajni, podataka koje su mediji, pa i navijači Dinama proteklih mjeseci mogli samo nagađati. No, Dinamov se savjetnik malo zaletio, kao i puno puta do sada. Točnije, Zdravko Mamić je zaboravio kako u Dinamu, također u sportskom sektoru, radi i njegov brat Zoran. Točnije, tu radi gotovo cijelo desetljeće (uz kratak odlazak u Aziju), što kao trener, što kao sportski direktor. A čini nam se da bi i te brojke, njegovih prihoda od kluba navijačima bilo zabavno vidjeti.

Sigurni smo da Zoran Mamić nije, kao trener, ni izbliza imao godišnja primanja poput Nenada Bjelice, rijetki se u hrvatskom sportu mogu pohvaliti plaćom od 1,2 milijuna eura (netto). Ali, i Zoran Mamić je u proteklom desetljeću, kao i sam Zdravko, 'fino omastio brkove'. Uostalom, zbog toga su i završili na sudu, zar ne? No, evo, u Dinamu su krenuli s javnim objavama financijskih dokumenata, nemamo ništa protiv toga. Samo neka onda odu do kraja, javnosti predstave i što su oni uprihodili od kluba.

U svakom slučaju, omalovažanje Nenada Bjelice i cijelog njegovog stožera prevršilo je svaku mjeru, ovo već postaje degutantno. I normalnim ljudima neugodno čitati. A na koncu, baš je i Zdravko Mamić 'amenovao' njegovu plaću. No, on očigledno vjeruje kako je ovim Facebook statusom konačno presudio treneru Dinama, kako će se javnost (valjda zbog visine Bjeličine plaće) okrenuti na njegovu stranu. Ali, i tu je promašio, jako promašio...

A cijela ova priča samo je još jedan dokaz kako se Dinamo i dalje 'vodi iz Međugorja' što i nije bila javna tajna. Iskreno, ne sjećamo se slične situacije u svijetu sporta. Savjetnik kluba javno, putem Facebooka, odaje plaće stručnog stožera. Uostalom odakle savjetniku platne liste? I koji to predsjednik Uprave svojim savjetnicima daje uvid u platne liste? No, ovo je Dinamo, tu više ništa ne čudi. Game over.