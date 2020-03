'Vatreni' iščekuju protivnike: Izaberite nam najbolju skupinu

Europska nogometna federacija (UEFA) je u rujnu prošle godine donijela odluku o promjeni formata Lige nacija. Naime, na sastanku Izvršnog odbora u Ljubljani odlučeno je da će u Ligama A, B i C sudjelovati po 16 reprezentacija, dok će u Ligi D sudjelovati samo sedam ekipa.

Hrvatska je u premijernom izdanju igrala u elitnom razredu u skupini sa Engleskom i Španjolskom, a kako je završila kao posljednja, trebala je ispasti u B ligu. Međutim, proširenjem je ostala među najjačima. Svjetski doprvaci su smješteni u četvrti 'pot' zajedno s Njemačkom, Poljskom i Islandom i to su reprezentacija protiv kojih ne možemo igrati.

Iz prve jakosne skupine 'Vatrenima' prijete Portugal, Nizozemska, Engleska i Švicarska. U drugi 'bubanj' su smješteni Belgija, Francuska, Španjolska i Italija, a u treći BiH, Švedska, Danska i Ukrajina.

U Ligama A, B i C ždrijebat će se po četiri skupine sa po četiri reprezentacije, a pobjednici skupina plasirat će se na završni turnir svake Lige. Završni turnir četiri najbolje reprezentacije iz Lige A, u kojoj će igrati Hrvatska, bit će od 2. do 6. lipnja 2021. u jednoj od četiri zemlje koje će izboriti 'Final Four'.

Liga nacija kreće početkom rujna ove godine (3-5. rujna), a preostali terminu su 6-8. rujna, 8-10. listopada, 11-13. listopada, 12-14. studenog i 15-17. studenog ove godine. Naslov prvaka brani Portugal koji je u finalu pobijedio Nizozemsku sa 1-0. U susretu za 3. mjesto Engleska je pobijedila Švicarsku boljim izvođenjem jedanaesteraca (6-5).

LIGA A

Pot 1: Portugal, Nizozemska, Engleska, Švicarska

Pot 2: Belgija, Francuska, Španjolska, Italija

Pot 3: Bosna i Hercegovina, Ukrajina, Danska, Švedska

Pot 4: HRVATSKA, Poljska, Njemačka, Island

LIGA B

Pot 1: Rusija, Austrija, Wales, Češka

Pot 2: Škotska, Norveška, Srbija, Finska

Pot 3: Slovačka, Turska, Irska, Sjeverna Irska

Pot 4: Bugarska, Izrael, Mađarska, Rumunjska

LIGA C

Pot 1: Grčka, Albanija, Crna Gora, Gruzija

Pot 2: Sjeverna Makedonija, Kosovo, Bjelorusija, Cipar

Pot 3: Estonija, Slovenija, Litva, Luksemburg

Pot 4: Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Moldavija

LIGA D

Pot 1: Gibraltar, Farski Otoci, Latvija, Lihtenštajn

Pot 2: Andorra, Malta, San Marino