Ždrijeb Lige nacija: Prijete nam Englezi i Francuzi u skupini...

KAD SE IGRA?

Termini utakmica su u standardnim Fifinim terminima, svaki mjesec svaka će reprezentacija u prve tri lige odigrati po dvije utakmice kod kuće i u gostima.

Prvo kolo igra se od 3. do 5. rujna, drugo kolo od 6. do 8. rujna, treće kolo od 8. do 10. listopada, četvrto kolo od 11. do 13. listopada, peto kolo od 12. do 14. studenoga, a šesto od 15. do 17. studenoga.

Pobjednici skupina u Ligi A igrat će polufinale završnog turnira 2. i 3. lipnja, a utakmica za treće mjesto i finale je 6. lipnja. Sve te lipanjske utakmice igrat će se na terenu jednoga od polufinalista.