RUKOMETNA LIGA PRVAKA

Ždrijeb u Beču odlučio je parove polufinala! Evo tko se bori za LP

Piše HINA, Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
U polufinalu rukometne Lige prvaka očekuju nas dvije poslastice: Magdeburg protiv Füchsea i Barcelona protiv Aalborga. Matej Mandić je jedini preostali hrvatski reprezentativac u prestižnom natjecanju

U polufinalu ovosezonskog završnog turnira rukometne Lige prvaka koji će se igrati u Kölnu 13. i 14. lipnja sastat će se lanjski finalisti, branitelj naslova Magdeburg Füchse iz Berlina te Barcelona i Aalborg, odlučeno je ždrijebom u Beču u utorak.

Magdeburg je prošle godine u finalu bio uspješniji od Füchsea sa 32-26 i tako osvojio svoj peti naslov kontinentalnog prvaka. Füchseu je to bio prvi nastup u finalu. Za aktualnog prvaka igra hrvatski golman Matej Mandić i on je jedini preostali hrvatski predstavnik u prestižnom natjecanju. Uz njega će biti i hrvatski trener golmana Magdeburga, Dino Špiranec.

U drugom polufinalu sastat će se sastati Barcelona koja je rekorder ovog natjecanja s 12 titula i danski Aalborg. Bit će to repriza finala otprije dvije godine u kojem je Barcelona slavila sa 31-30.

