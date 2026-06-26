Podravka je u Ligi prvakinja dobila tešku skupinu B s prošlosezonskim finalistima Metzom i Gyoerom, a Zagreb u novom formatu pak ide u skupinu C s PSG-om, Aalborgom i Celjem
Ždrijebom u Beču odlučene su grupe Lige prvaka. Evo s kime će igrati Zagreb i Podravka
Rukometašice Podravke će se u sljedećoj sezoni Lige prvakinja natjecati u skupini B s prošlosezonskim finalistima ovog natjecanja, u kojem je francuski Metz bio bolji od mađarskog Gyoera, odlučeno je ždrijebom održanim u petak u sjedištu Europske rukometne federacije (EHF) u Beču.
Rukometaši Zagreba će u novoj sezoni i novom formatu Lige prvaka igrati u skupini C s danskim Aalborgom, francuskim Paris Saint-Germainom i slovenskim Celjem, odlučeno je ždrijebom održanim u petak u sjedištu Europske rukometne federacije (EHF) u Beču.
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Osim ove tri ekipe, u skupini B će još igrati danski predstavnici Odense i Nykoebing Falster, rumunjska Gloria Bistrita, norveški Storhamar i njemački Blomberg-Lippe.
Od klubova protiv kojih su Koprivničanke igrale u prethodnoj sezoni elitnog europskog natjecanja, također u skupini B, tu je samo Odense.
Podravka je u prošloj sezoni osvojila šesto mjesto u skupini i plasirala se u osminu finala, u kojoj su hrvatske prvakinje poražene od danskog Esbjerga.
Prvo kolo Lige prvakinja bit će odigrano 5. i 6. rujna, a grupni dio će završiti u veljači 2027. Završni turnir četiri najbolje ekipe na rasporedu je 29. i 30. svibnja 2027., a domaćin Final Foura je Budimpešta.
Skupine rukometne Lige prvakinja 2026./2027.
SKUPINA A: Esbjerg (Danska), CSM Bukurešt (Rumunjska), Ferencvaros (Mađarska), Brest Bretagne (Francuska), Krim (Slovenija), Borussia Dortmund (Njemačka), Sola (Norveška), Budućnost (Crna Gora).
SKUPINA B: Metz (Francuska), Gyoer (Mađarska), Odense (Danska), Gloria Bistrita (Rumunjska), PODRAVKA (HRVATSKA), Storhamar (Norveška), Blomberg-Lippe (Njemačka), Nykoebing Falster (Danska).
U novom formatu muške Lige prvaka u prvom dijelu grupne faze klubovi su podijeljeni u šest skupina sa po četiri kluba. Prve dvije momčadi prema plasmanu na ljestvici nastavit će natjecanje u drugom dijelu grupne faze, a preostale dvije momčadi iz svake od šest skupina će se uključiti u Europsku ligu.
U drugom dijelu grupne faze će biti sastavljene dvije skupine po šest klubova: jednu skupinu će činiti po dva najbolja kluba iz skupina A, B i C iz prvog dijela, a druga će biti popunjena klubovima iz skupina D, E i F.
Najbolja četiri kluba iz tako formiranih skupina će izboriti plasman u četvrtfinale u kojem će se boriti za mjesto na Final Fouru, koji će i u novoj sezoni biti održan u velebnoj Lanxess Areni u Koelnu (12. i 13. lipnja 2027.).
Prvo kolo u novom formatu Lige prvaka bit će odigrano 9. i 10. rujna, a cijeli raspored će biti objavljen uskoro.
Skupine rukometne Lige prvaka 2026./2027.
SKUPINA A: Veszprem (Mađarska), Fuechse Berlin (Njemačka), Porto (Portugal), Partizan (Srbija)
SKUPINA B: Nantes (Francuska), Melsungen (Njemačka), Wisla Plock (Poljska), Vardar 1961 (Sjeverna Makedonija)
SKUPINA C: Aalborg (Danska), Paris Saint-Germain (Francuska), ZAGREB (HRVATSKA), Celje (Slovenija)
SKUPINA D: Sporting (Portugal), PICK Szeged (Mađarska), GOG Gudme (Danska), Kristianstad (Švedska)
SKUPINA E: Barcelona (Španjolska), Montpellier (Francuska), Dinamo Bukurešt (Rumunjska), Aarhus (Danska)
SKUPINA F: Magdeburg (Njemačka), Kielce (Poljska), Kolstad (Norveška), Kriens-Luzern (Švicarska)
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