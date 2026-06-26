Ždrijebom u Beču odlučene su grupe Lige prvaka. Evo s kime će igrati Zagreb i Podravka

Rukometašice Podravke će se u sljedećoj sezoni Lige prvakinja natjecati u skupini B s prošlosezonskim finalistima ovog natjecanja, u kojem je francuski Metz bio bolji od mađarskog Gyoera, odlučeno je ždrijebom održanim u petak u sjedištu Europske rukometne federacije (EHF) u Beču.

Rukometaši Zagreba će u novoj sezoni i novom formatu Lige prvaka igrati u skupini C s danskim Aalborgom, francuskim Paris Saint-Germainom i slovenskim Celjem, odlučeno je ždrijebom održanim u petak u sjedištu Europske rukometne federacije (EHF) u Beču.

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Osim ove tri ekipe, u skupini B će još igrati danski predstavnici Odense i Nykoebing Falster, rumunjska Gloria Bistrita, norveški Storhamar i njemački Blomberg-Lippe.

Od klubova protiv kojih su Koprivničanke igrale u prethodnoj sezoni elitnog europskog natjecanja, također u skupini B, tu je samo Odense.

Podravka je u prošloj sezoni osvojila šesto mjesto u skupini i plasirala se u osminu finala, u kojoj su hrvatske prvakinje poražene od danskog Esbjerga.

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Prvo kolo Lige prvakinja bit će odigrano 5. i 6. rujna, a grupni dio će završiti u veljači 2027. Završni turnir četiri najbolje ekipe na rasporedu je 29. i 30. svibnja 2027., a domaćin Final Foura je Budimpešta.

Skupine rukometne Lige prvakinja 2026./2027.

SKUPINA A : Esbjerg (Danska), CSM Bukurešt (Rumunjska), Ferencvaros (Mađarska), Brest Bretagne (Francuska), Krim (Slovenija), Borussia Dortmund (Njemačka), Sola (Norveška), Budućnost (Crna Gora).

SKUPINA B : Metz (Francuska), Gyoer (Mađarska), Odense (Danska), Gloria Bistrita (Rumunjska), PODRAVKA (HRVATSKA), Storhamar (Norveška), Blomberg-Lippe (Njemačka), Nykoebing Falster (Danska).

U novom formatu muške Lige prvaka u prvom dijelu grupne faze klubovi su podijeljeni u šest skupina sa po četiri kluba. Prve dvije momčadi prema plasmanu na ljestvici nastavit će natjecanje u drugom dijelu grupne faze, a preostale dvije momčadi iz svake od šest skupina će se uključiti u Europsku ligu.

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U drugom dijelu grupne faze će biti sastavljene dvije skupine po šest klubova: jednu skupinu će činiti po dva najbolja kluba iz skupina A, B i C iz prvog dijela, a druga će biti popunjena klubovima iz skupina D, E i F.

Najbolja četiri kluba iz tako formiranih skupina će izboriti plasman u četvrtfinale u kojem će se boriti za mjesto na Final Fouru, koji će i u novoj sezoni biti održan u velebnoj Lanxess Areni u Koelnu (12. i 13. lipnja 2027.).

Prvo kolo u novom formatu Lige prvaka bit će odigrano 9. i 10. rujna, a cijeli raspored će biti objavljen uskoro.

Skupine rukometne Lige prvaka 2026./2027.

SKUPINA A : Veszprem (Mađarska), Fuechse Berlin (Njemačka), Porto (Portugal), Partizan (Srbija)

SKUPINA B : Nantes (Francuska), Melsungen (Njemačka), Wisla Plock (Poljska), Vardar 1961 (Sjeverna Makedonija)

SKUPINA C : Aalborg (Danska), Paris Saint-Germain (Francuska), ZAGREB (HRVATSKA), Celje (Slovenija)

SKUPINA D : Sporting (Portugal), PICK Szeged (Mađarska), GOG Gudme (Danska), Kristianstad (Švedska)

SKUPINA E : Barcelona (Španjolska), Montpellier (Francuska), Dinamo Bukurešt (Rumunjska), Aarhus (Danska)