Zekić: Dinamo je i dalje naša najbolja momčad, a ja još nisam stigao popiti ni kavu u gradu...

Kada se Zoran Zekić vratio u Osijek i srušio Hajduk na Poljudu pa potom i Istru, sunce je opet zasjalo na Opus Areni. Približio je klub vrhu i kako se činilo, izvukao ih iz krize. No, bilo je to kratkotrajnog vijeka.

Pozitivan niz potrajao je tek te dvije utakmice. Osječani su izgubili od Gorice, Hajduka pa potom remizirali s Lokomotivom. Reprezentativna stanka stigla je Zekiću kao naručena. Da pokuša probuditi brojne igrače koji su izvan forme i uigrati momčad.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

A je li im pauza pomogla, doznat će i on sam u subotu od 17.30 kada Osijek gostuje na Maksimiru kod uzdrmanog Dinama u sklopu 16. kola HNL-a. Iz prvog međusobnog susreta su se danima vukli repovi o spornim situacijama, Osječani su vodili 2-0 pa na kraju izgubili 3-2.

Osijek još čeka sportskog direktora

Zekić je posljednji trener Osijeka koji je pobijedio Dinamo na Maksimiru, a jedine dvije pobjede protiv hrvatskog prvaka ostvario je upravo u gostima. Prvo ih je srušio u rujnu 2016. godine golom Josipa Kneževića, a u travnju 2018. godine jedini gol zabio je Gabrijel Boban.

- Bilo je ozlijeđenih, viroznih, radili smo u manjim grupama. U četvrtak smo se okupili i danas ćemo odraditi finalni dio. Imamo dosta problema, ali bilo ih je i prije mene, nije to ništa ovo. Sutra je derbi, nismo u sjajnoj situaciji, sami smo se doveli tu i sami se moramo iščupati. Bez obzira na ime protivnika, moramo biti svi na dispoziciji. Svi pokazati veću dozu profesionalizma, da svatko se zamisli kako je doprinio klubu. Radi se na razgovorima za ubuduće i daj Bože dovođenje novih igrača i produženje ugovora. Čeka se sportski direktor, bit će to ubrzo riješeno.

Fokus je najviše na dinamu, ali nešto se i Osijek pita. Imate dvije pobjede protiv njih, a ne zaboravimo i kako ste dobili otkaz na klupi Osijeka nakon što vas je Jakirović pobijedio s Goricom. Je li vam to dodatan motiv pa da mu uzvratite na isti način?

- Ne treba meni veći motiv od bodova koji su nam potrebni. Motiv je taj, a ovo ostalo ne razmišljam, nadam se da igrači imaju motiv i pamet da budemo što bolji. Kada sam na Maksimiru pobijedio, bila je to prva pobjeda nakon 18 godina. Što reći nego ponovilo se.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Uoči stanke rekli ste da treba fizički podignuti igrače

- Mislim da smo to uspjeli napraviti. Mijo Caktaš nije trenirao jer je virozan, ali za druge sam siguran da smo to napravili na zadovoljavajuć način. Bit će to impuls za pojedince da budu rastrčaniji. Bitan je naš ulazak u utakmicu, stav i gard.

Ozljede?

- Jugović se ozlijedio pa ga nažalost neće ga biti na dulje razdoblje. Imamo kartonirane igrače, neki koji su se vratili iz reprezentacije nisu u najboljem stanju. Igrali su pod injekcijama pa se vrate izraubani. Priključili smo treninzima četvoricu kadeta, dali su nam osvježenje i radost. To su lijepe vijesti, ići će s nama na Maksimir. Iskusniji igrači moraju biti primjer toj djeci i moraju dati više.

Osijek se iz krize mora vaditi protiv Dinama

Petković će igrati, imate li plan?

- On je jedan od najboljih igrača u ligi, pripremamo se kao da će igrati. Ne možemo samo razmišljati o protivniku, moramo i o sebi. Bitno je kako ćemo se postaviti, puno se pita Dinamo, ali moramo biti hrabriji i jači na lopti i kada patimo, treba uživati u tome, kada patiš znaš da dolaze ljepše stvari.

Očekujete li sličnu utakmicu kao na Poljudu, Dinamo nije u boljoj formi nego što je tada Hajduk bio.

- Dinamo je i dalje naša najbolja momčad s najvećim budžetom i najboljim igračima, ali mi imamo i svoje brige. Ne smijemo im dati da se razmašu, ne smijemo im dati prostora, moramo biti što rastrčaniji i kompaktniji. Moramo koristiti naše najbolje atribute i imati jasnu ideju kako igrati. Nema puno filozofije.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Jeste li pronašli rješenja za goruće pozicije na bočnim stranama?

- Nisam profesor Baltazar, imamo to što imamo. Ti koji su igrali do sada mogu igrati na boljem nivou nego što je to bilo do sada. Svaki pojedinac je bolji kada je momčad kompaktnija. Moramo pronaći pravo rješenje.

Osijek su otpisali iz borbe za vrh, vraća li nas u utrku za vrh pobjeda protiv Dinama?

- Ova utakmica protiv Lokomotive je bila ta koja nas je mogla lansirati gore. Tanka je linija između gornjeg i donjeg dijela tablice, sve ovisi o dvije utakmice. No, ni ova utakmica ne može ništa riješiti, puno je kola do kraja prvenstva. Razmišljamo o derbiju, ali i moramo pripremiti se za stvari koje moramo ispraviti i vidjeti koja je strategija kluba za budućnost.

Kada će doći sportski direktor, imate li naznake hoćete li imati slobodne ruke da realizirate ono što ste zamislili u prijelaznom roku?

- Sportski direktor će sigurno doći, a kada će to biti, ne znam. I ja bih volio da se to već riješilo. U klubu traže pravo rješenje, a kada dođe, zajedničkim snagama ćemo svi u klubu tražiti igrače. Ja sam po profilu i pozicijama odredio igrače koje bih htio dovesti da bi Osijek izgledao bolje nego što je. To ne smije biti priča za mjesec dana, već za budućnost. Klub mora imati strategiju, trener nije taj koji to donosi. Ima puno posla, nije to tako lagano realizirati. Treba to raditi na pametan način, da se zna što se od nas očekuje, da nemamo ovakve razgovore svaka dva, tri mjeseca.

Kada ćete kompletirati stručni stožer?

- Kad sam došao, znao sam da će biti dosta problema. Nikako da se pokrenemo, čekam svoje pomoćnike i nikako da se ekipiramo. Radimo Ivo Smoje i ja posao koji inače radi pet ljudi. Nisam još pošteno otišao na kavu u grad. Nadam se da će doći ljudi da počnemo raditi, da imamo glavu i rep, da uhvatimo kontinuitet i da nas igrači pohvataju.

Vremena je sve manje, prijelazni rok je pred vratima.

- Pokrenuli smo neke stvari. Volio bih da je sportski direktor već tu, ali već sad smo pokrenuli neke stvari što se tiče nekih igrača i pozicije. Slijede razgovori. Mislim da ljeto mora biti glavni cilj što se tiče strategije i budućnosti kluba, da budemo ozbiljniji u HNL-u i igramo ozbiljniji nogomet u Europi. Nema tu alibija, ja pričam o planovima kao da ću biti tu 10 godina. Ne tražim alibi, ovaj trenutak je najbitniji, ali moramo promišljati o budućnosti. Neke stvari se moraju postaviti na bolji način i bit će manje ovakvih razgovora. Ja sam peti trener u zadnjih šest utakmica protiv Dinama. Mislim da nije samo problem u trenerima.