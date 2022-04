Zekić: Kalinić i Livaja? Nije mi drago što ih nema. Zbog igre...

Iako broji četiri poraza zaredom, a nikoga nije pobijedio već dva mjeseca, Slaven Belupo može rasterećeno privesti prvenstvo kraju u završnih pet kola. Iako, sigurno ne bi nikome u Koprivnici bilo drago da, primjerice, završe pretposljednji, ali dalje od trenutnog sedmog mjesta teško će moći.

POGLEDAJTE VIDEO:

Međutim, mogu kandidatima za naslov pokvariti planove. Primjerice, Hajduku koji u nedjelju stiže u Koprivnicu (17:00). Dodatno motivirati igrače Zoran Zekić ne bi trebao...

- Motiva uvijek ima, ali nekad si u dobrom trenutku, a nekad nisi. Igrali smo ovdje i protiv Osijeka i Dinama, nismo bili u podređenom položaju, ali nismo bili ni opasni prema naprijed. Očekujem sad da ćemo biti kao momčad jaki i da će se neki pojedinac iz toga ostvariti u kvaliteti. Što se tiče toga da možemo Hajduk izbaciti iz utrke za naslov, ne bih to gledao na taj način, mene ne zanima s kim igramo, moramo biti motivirani zbog sebe i kluba - rekao je Zekić.

Hajduku tradicionalno ne leže gostovanja u Podravini, izgubio je tu tri puta u zadnjih pet dolazaka. K tomu, Splićani stižu bez dvije udarne napadačke igle, Livaje i Kalinića.

- Brojke su jako zanimljivije, ali nisu sastavni dio nogometa. Statistika je jedno, a realnost nešto drugo. Što se tiče njihovih izostanaka, ja igram cijele sezone bez Kalinića i Livaje, praktički i bez publike, i to je ova razlika u 30 bodova. Oni imaju svojih problema, a olakšava li nam to što oni ne igraju pokazat će vrijeme. Iskreno, draže mi je što ne igraju jer imaju kvalitetu, ali nije mi drago zbog nogometa - kazao je trener Slavena.

Neki navijači, pak, nisu zadovoljni igrama Krstanovića i Parackog. Zekić je na to odgovorio:

- Volio bih da više ljudi bude na stadionu pa da čujem uzvike negodovanja nego što ljudi sjede doma i pišu po društvenim mrežama. Ti igrači su zadužili klub i nismo mi ničiji taoci, ne pogodujem nikome, već u igru stavljam ono najbolje što imam. Meni je, recimo, normalnije da se Ante Crnac razvija uz Krstanovića nego uz nekog tko ima probleme kao i on. U Šibeniku su vrlo dobro funkcionirali i to me veseli, neovisno o tome što je Krle promašio penal. Meni je tamo cilj bio na Crncu i dobio sam ono što sam tražio, to je meni najvažnije. Sve druge priče nisu utemeljene. Radimo planski i vrijeme će pokazati koliko smo u tome uspjeli. Sljedeće godine imat ćemo vjerojatno najmanji budžet, treba zaboraviti vremena koja smo imali prije nekoliko godina, to je naša realnost.

Najčitaniji članci