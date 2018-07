Zekić: Moram smiriti nervozne igrače, imaju jako veliku želju...

Pozdravljam vas, neke nisam vidio stvarno dugo. Iskoristio bih priliku i čestitao našem izborniku i reprezentativcima na ovom sjajnom uspjehu. Zaista je bilo predivno, puno emocija. Meni je drago iz pomalo sebičnih razloga što je to završilo. Sada se svi skupa možemo fokusirati na ono što nas čeka. Htjeli, ne htjeli, to nam je oduzimalo puno koncentracije, rekao je Zoran Zekić na konferenciji za novinare uoči prve domaće utakmice Osijeka u novoj sezoni.

Bijelo-plavi prošli su četvrtak u Kišinjevu remizirali 1-1 s Petrocubom, trećeplasiranim sastavom tamošnjeg prvenstva, u prvom pretkolu Europske lige. Hrvatski je predstavnik favorit u uzvratu i morao bi potvrditi prolazak u iduće kolo, na noge slavnom Rangersu, koji je u utorak izbacio makedonski Škupi.

Dosta je nervoze

- Što se tiče same ove utakmice, ne znam koliko ste uspjeli pratiti prijenos iz Moldavije. Neki s više uspjeha, neki s manje. Dosta je tu bilo problema, što je na neki način i normalno jer smo tek mjesec dana u pripremama, noge su još teške. Sami znate, da ne ponavljamo, da smo ove dvije utakmice ukalkulirali u pripreme iako smo znali da je snaga protivnika kudikamo jača nego ona prošlogodišnjeg na početku europske priče - rekao je Zekić i dodao:

- Želio bih naglasiti da su igrači zaista željni. Moje je da ih u ova dva dana malo obuzdam i smirim jer dosta je tu nervoze, jako žele pobijediti i pokazati se u najboljem svjetlu. Angažman je zaista na velikoj razini. Najbitnije je sutra proći da bismo mogli dalje ići što mirnije u tu priču. Nadam se da ćemo to napraviti što bezbolnije.

- Vi koji ste uspjeli gledati vidjeli ste da Moldavci zaista nisu momčad koju treba podcijeniti niti u jednom smjeru. Oni su u prvenstvenom ritmu, snažni i brzi i imaju sve što mi još nemamo i moramo dobiti na svoj voljni moment, na razumijevanje svega toga što postavimo pred igrače i, na kraju krajeva, na svoju kvalitetu.

Nigerijac debitira u Gradskom vrtu

Što se promjena u sastavu tiče, u uzvratu bi trebao zaigrati Ezekiel Henty, Nigerijac koji nije mogao dobiti vizu za Moldaviju.

- On bi trebao krenuti, znate da je bila ta nesretna i nespretna okolnost. Treba nam njegova silina i probojnost, nema bolje situacije da osjeti atmosferu u Gradskom vrtu. Mislim da će ga i to ponijeti da se pokaže u najboljem svjetlu i da nam pomogne na putu do pobjede i prolasku. Bit će promjena i u sustavu, ali o tom ćemo sutra. Bolje bi bilo da to vidite na terenu, u pravom izdanju.

Podrška s tribina trebala bi gurati bijelo-plave prema pozitivnom rezultatu, Kohorta se zaželjela nogometa.

- Baš smo se maloprije zezali, to može biti dvojako... Može biti da su se ljudi malo zasitili nogometa. Osim toga, sad su apetiti porasli, sad su gledali vrhunski nogomet. Nadam se da će se to prenijeti sutra i na posjetu i na našu kvalitetu. Poručio bih svojim igračima da im to ne smije stvarati pritisak jer su to igrači prvoligaša države koja je druga na svijetu. Tako se trebaju postaviti, ponašati se i razmišljati. Nadam se da će doći velik broj ljudi i siguran sam da će nas podržati na najvećoj mogućoj razini. Mi ćemo to probati vratiti na terenu i nadam se da će to biti nastavak pozitive i nogometnog ludila koje trenutačno vlada u Hrvatskoj.

Ne možeš ništa napraviti ako izgubiš 40 lopti u otvaranju igre

- Ne mogu reći da su nas nečim iznenadili, ali mi nismo uspjeli parirati i nismo bili na pravoj razini. Bilo je tu dosta problema, posebice pri otvaranju igre. Kad bih spomenuo koliko su pojedini igrači izgubili lopti, to je zaista podatak s kojim si apsolutno svjestan da ne možeš ništa napraviti ako izgubiš preko 40 lopti. Bit svega bilo je da mi nismo bili na nivou kakav Europa zahtijeva, znači nismo bili dovoljno dobri trkački, s loptom i bez nje. Nismo bili dovoljno agresivni ni koncentrirani kod tog gola. Sutra si ne smijemo dozvoliti nijednu vrstu iznenađenja. Moramo biti spremni na sve. Oni nemaju što izgubiti, svaki im je rezultat uspjeh. Pritisak jest na nama, ali s njim se treba nositi i trebamo dati sve od sebe i proći u daljnji krug.

- Toliko smo ih puta pogledali i mislim da kod njih neće biti neke promjene igre, da će i dalje stajati s devet-deset igrača u obrani, s bokovima koji se dižu kad uzmu loptu. Moramo biti jaki u onomu u čemu nismo bili jaki. Tu mislim na reposjed kojega smo loše radili. Imali smo dosta problema. Sve smo to analizirali i nadam se da će to biti sutra bolje.

Prinova iz Rudeša Karlo Kamenar jedan je od momaka od kojih se puno očekuje.

- Doći će to sve. Mislim da će mali Karlo biti naša važna karika u prvenstvu, još malo se traži i nije se adaptirao. I vi morate dati malo vremena tim dečkima, a i meni. Ne dovodimo mi baš toliko igrača pa sada ako dođu jedan ili dva, da moraju svi igrati. Ako pričamo o novima, Lončar i Radeljić su se izborili za prvih 11, Kamenar će sigurno doći na to. Očekujem puno i od malog Pilja i Pervana, sve su to igrači koji pokazuju određen napredak. Tek smo mjesec dana u procesu i vidjet ćemo kako će se to razvijati do kraja - zaključio je trener Osijeka.

