Zekić o krizi Slavena: Eh, kad bih bio malo hladnije glave...

Nakon pomalo i bajkovitog početka kriza je načela nogometaše Slaven Belupa. Koprivničani u zadnjih pet utakmica imaju četiri poraza, ali da im je netko ponudio da u ovom trenutku budu četvrti na ljestvici...

Priliku za popravak rezultata, atmosfere i dojma imaju u petak u Šibeniku (18:00) na otvaranju 13. kola.

- Svi znamo kakvi smo u zadnje vrijeme, ne bih volio nešto previše pričati. Volio bih da sutra moja momčad i ja pokažemo neko novo lice, tj. lice koje nas je krasilo donedavno. Naravno da to nije lako, razgovor je jedno, a djela su drugo. Nakon Osijeka smo obavili određene analize i razgovore, kao što je u životu, tako je i u sportu. Jednostavno, možeš plakati, negodovati i stalno tražiti alibi u nekom drugom ili se uhvatiti posla i vratiti se u ono što nas je krasilo, nadam se da ćemo to sutra i napraviti. Jako nam je bitna utakmica u ovom trenutku - raspričao se Zekić na konferenciji za medije.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL





- Mislim da je ljudski i sportski da ti nije svejedno. Nekad možda ja to malo više ističem nego neke druge moje kolege, ali jednostavno tako je. Kad bih bio malo hladnije glave, onda... Da nismo imali start kakav smo imali, ne bismo pričali o ničemu. Trenutak je takav, ali doveli smo se sami do ovoga prije, doveli smo se sami do ovoga sad. Kažem opet, analizirali smo, ne samo Osijek, nego sve što se događalo u zadnje vrijeme. Mislim da smo detektirali sve naše probleme, ali treba to pokazati na terenu

Trener Slavena najavio je promjene u postavi.

- Bit će promjena, ne možemo reći da je predobro kad nije. Imamo kadar kakav imamo, moramo nešto mijenjati jer situacija tako nalaže. Situacija s igračima i ekipom je ista kao što je bila prije, samo što nema Tomislava Božića nakon ozljede protiv Osijeka,

O Šibeniku?

- Šibenik pokušava više napadati od dolaska novog trenera, jako su tvrda momčad, imaju samo dva poraza u ligi. Treba biti pametan, sve će ovisiti i o našem raspoloženju. Ne trčimo kako smo radili to prije, nemamo reposjed, ali to se događa. Znao sam da ćemo ući u krizu u jednom trenutku. Teško je držati ovu razinu na duže vrijeme - zaključio je Zekić.

