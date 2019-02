Zekić: Primili smo glupi gol; Oreščanin: Zaslužena pobjeda

Tako je to u nogometu, dva trenera, dva različita kuta gledanja, dvije potpuno drugačije opservacije... Istina, i jedan i drugi imaju neke potpuno opravdane opaske. No, krenimo od domaćina, Zorana Zekića, koji je prvi put izgubio u Osijeku od Hajduka u prvenstvu. Istina, izgubio je u Kupu, no ne i u prvenstvu.

- Mora i mojoj seriji doći kraj. Imali smo puno šansi, ne mogu ih sad sve i nabrojati. Ali, pogledajte kako smo samo izgubili loptu prije tog gola, to je potpuno neozbiljno. Hajduk je zabio, eto, nije to bila ni neka šansa, bila je to naša glupost. Ajmo reći, polušansa. No sve je krenulo od našeg gubitka lopte, kakva je to glupost bila... Loše smo se kretali i bez lopte. Probali smo i sa zamjenama, ali ni to nije išlo - rekao je Zekić.

Bila je to prva utakmica bez Hajradinovića i Mudražije. I, da kod nekoliko igrača Osijeka osjetilo se kao da nisu glavom bili u utakmici, nisu pratili svoje igrače, kasnili su na dodavanja....

- Mjesec dana smo analizirali Hajduk, ali analiza je jedno, utakmica drugo... Imali smo nekoliko igrača koji nisu bili unutra, ali to je duži problem, to se rješava boljom selekcijom i jačom konkurencijom. I to moramo riješiti. Ni kod prekida nismo bili dobri i to je bio stihijski... Ma i tu po strani smo mogli puno više napraviti...- bio je ljutit Zekić.

Oreščanin, naravno, potpuno drugačijeg viđenja. Prema njemu Hajduk je zasluženo pobijedio, bio je bolji.

- Domaćin se napeo kako bi došao do bodova, ovo je najteže gostovanje za Hajduk. Rekli smo da ćemo igrati otvorenog garda, gdje god dođemo. Osijek je malo bolje ušao u utakmicu, mi smo u drugom dijelu dobro otvorili i kontrolirali utakmicu. Osijek je pokušao kroz zamjene, ali sve smo uspjeli izdržati, nema zamjerke našoj pobjedi - rekao je Oreščanin.

Bio je to dobar derbi, koji je, nažalost, vidjelo samo 2680 gledatelja u Gradskom vrtu. Hajduk je nastavio dobre igre s priprema, čini se da je Oreščanin ulovio kemiju među igračima i da je ovo neki bolji Hajduk. Uostalom, nakon gola nisu se svjesno povukli, već su nastavili igrati kao prije.

- Igrači su počeli vjerovati u to što radimo. Emociju bih maknuo sa strane. Malo ćemo se proveseliti, ali ništa puno, jer se već spremamo za sljedeće kolo kada nas čeka Lokomotiva. Uspjeli smo prekinuti negativnu seriju u Osijeku, pa se nadam da ćemo i protiv Lokomotive - rekao je Oreščanin.