Zekić 'pukao': Igrali smo poput balavaca kod Rudeša, sramota!

Pogled na broj poraza Osijeka poslije 28 HNL kola izgleda dobro. Pa ta je momčad izgubila tek četiri puta, kamen je za vodeći trojac i pomislilo bi se na prvu, navijači bi trebali biti zadovoljni...

Realnost je ipak nešto drugačija, četvrtoplasirana momčad izgubila je jučer kod Rudeša (1-0), zadnje momčadi lige. Bez da su stvorili jednu jedinu pravu šansu!

Dio Kohorte traži ostavku trenera Zorana Zekića već duže vrijeme, nisu zadovoljni njegovim 'ziheraškim' pristupom u tzv. manjim utakmicama jer 'bijelo-plavi' imaju čak 13 remija!

- Čestitke Rudešu na zasluženoj pobjedi. Izgledali su kao momčad koja se bori za nešto, za razliku od nas koji se nismo pokazali kao momčad nego kao skupina raspuštenih balavaca koja je ovdje došla misleći da će nešto dobiti lako, a danas ne možeš pobijediti nikoga ako ne daš sve od sebe. Nismo bili konkurentni ni što se tiče trke, agresivnosti i duela, a o pas-igri i onome što smo trebali pokazati prema naprijed da i ne govorim - sipao je Zekić.

Na pressici mu nije trebalo ni postavljati pitanja, sam je nastavio:

- Zaista nisam mislio da ću doživjeti ovakav dan i osjećati se ovako jadno kao sada, tako da imam o čemu razmišljati i povući neke poteze u sljedećih nekoliko dana. Jednostavno, dalje ne ide ovako. Prelijepo živimo u uvjetima koje većina naših klubova mogu samo sanjati, tako da naš predsjednik, Klub u cjelini, kao i navijači nisu zaslužili ovakav odnos prema poslu, odnosno nogometnoj igri kakvu smo danas prikazali - rekao je.

Problemi su, izgleda, ogromni. Pokazuju to igre i rezultati, a sam trener je svjestan situacije.

- U osam posljednjih kola imamo dvije pobjede, dva poraza i četiri remija, ne izgledamo nikako na terenu i nešto se mora poduzeti. Postoje samo dvije mogućnosti: jedna je da svi sjednemo u Klubu i odlučimo što ćemo i kako dalje u smjeru momčadi, a druga je da se raspravi koliko ja griješim u tome svemu, o čemu govorim. Ne treba zabijati glavu u pijesak poslije ovoga. Mislio sam nakon Lokomotive da ne možemo izgledati lošije, a onda odigramo ovakvu utakmicu. Smeta me takva izvedba. Postavlja se pitanje zašto smo došli u takvu komfornu zonu i da se možemo ovako ponašati na terenu, to mi je zaista nejasno. To je na neki način i bezobrazno jer ovakav nastup ne mogu ocijeniti drugačije nego sramotnim. Nema niti jedne, jedine riječi kojom bih mogao opravdati sebe i ovo što smo mi pokazali s Rudešom.

Zekić je trener Osijeka od 1. rujna 2015. i trenutno je nastavak njegove suradnje s klubom na prekretnici...