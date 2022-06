Žele li ga uopće na klupi? Vahini izabranici preokrenuli utakmicu, a navijači ga propisno izviždali

Odveo ih je na nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Kataru, zatim je na najbolji mogući način krenuo i u novi kvalifikacijski ciklus preokretom protiv Južnoafričke Republike (2-1), ali navijačima marokanske reprezentacije to nije bilo dovoljno pa su nakon utakmice izviždali Vahida Halilhodžića.

Gubili su Marokanci kod kuće 1-0, ali su uspjeli preokrenuti rezultat, no sve je to samo raspirilo vatru u sukobu. Već se neko vrijeme provlači pitanje hoće li bosanskohercegovački stručnjak voditi Maroko i na nadolazećem velikom natjecanju, a više se puta pisalo da je na korak do otkaza.

No, još ga nije dobio. Ali dobio je brojne zvižduke s tribina nakon utakmice. Očito su navijači stali na stranu 'odbjeglih zvijezda', ali na popisu su se sad našli Noussair Mazraoui koji je novi igrač minhenskog Bayerna i Amine Harit iz Marseillea. No, Hakim Ziyech iz Chelseaja i dalje se ne vraća.

- Moram čestitati igračima jer su odigrali jako tešku utakmicu. Znali smo koliko je dobra Južna Afrika. Iznenadili su nas brzim golom, ali igrali smo dobro i propustili mnogo prilika. Čestitam im na borbi i zalaganju, a sad se idemo odmoriti i pripremiti za utakmicu protiv Liberije u kojoj idemo po pobjedu kojom bi došli na korak od Afričkog kupa nacija - rekao je Vaha.

A zvižduci s tribina? Na to se nije želio osvrnuti...

Najčitaniji članci