Želi li tko na Jadranski derbi?! Cijene upola manje za Rijeku nego za Dinamo, Poljud nije pun

Prvenstvo se lomi, traje luda završnica HNL-a, a nedjeljni program nudi vatreni sudar Hajduka i Rijeke na Poljudu od 18.45 sati. Derbi koji bi mogao odlučiti budućeg prvaka, čini se, ipak nije primamljiv navijačima koji su svjesni da je utrka za Splićane gotova iako uoči utakmice Lokomotive i Dinama još imaju teoretske šanse.

Pokretanje videa... 01:22 Gattuso potvrdio: Da, istina je, odlazim! Ne zaslužujem novac i otpremninu, nisam ih zaradio | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell

Interes za Jadranski derbi je skroman i očekuje se do najviše 20 tisuća gledatelja na Poljudu premda Hajduk u ovom trenutku ima 23 pretplatnika. Isto tako, Hajduk je doskočio problemu i cijene ulaznica smanjio za čak 40 posto u odnosu na nedavni derbi s Dinamom, no i to je pomoglo malo ili nikako.

Pa je sasvim jasno da stadion koji prima gotovo 34 tisuće navijača neće biti ispunjen, niti približno kao protiv Dinama kada je cijena za zapadnu tribinu iznosila 70 eura, a istočnu 50. Za derbi s Rijekom cijena za Zapad smanjena je na 40 eura, a Istok 30. No, interes je i dalje vrlo slab.

Splitski navijači izgubili su žar nakon niza loših rezultata u smiraju sezone nakon kojih je i trener splitske momčadi Gennaro Gattuso potvrdio da će otići na kraju prvenstva. Sve je izvjesniji odlazak i Marka Livaje pa je među splitskim navijačima malo razloga za zadovoljstvo.

Kada se na to doda i činjenica da Jadranski derbi na Poljudu potencijalno može pogurati nekoga od Hajdukovih najvećih rivala do naslova... Jasno je zašto Splićani ne mare za nedjeljni derbi, iako je Poljud ove sezone bilježio zaista sjajnih 22.236 gledatelja po utakmici u prosjeku.