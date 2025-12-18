Obavijesti

POHLEPA ILI KOMERCIJALIZACIJA?

Želite besplatno gledati SP u fan zonama? E ne može! Odluka organizatora razbjesnila fanove

Piše Petar Božičević,
Foto: JEENAH MOON/REUTERS

"Samo Fifa može toliko poskupiti ulaznice za samu utakmicu da je većini navijača jedina opcija gledati na fan festivalu... a onda natjerati navijače da i za to plate", jedan je od komentara ljutih navijača na mrežama

Svjetsko prvenstvo 2026. bit će po mnogočemu povijesno, a osim što će po prvi puta nastupati 48 reprezentacija, naplaćivat će se gledanja utakmica i u Fan zonama?!

Naime, u New Yerseyu će biti organiziran "Fifa fan festival" gdje će fanovi moći gledati utakmice, ali uz nadoplatu. Ulaznice će koštati 12,5 dolara, odnosno nešto manje od 10 eura po osobi, prenosi The Independent

Fan zone su dosad uvijek bile besplatne za navijače koji bi u njima gledali utakmice Mundijala, ali u New Yerseyu to neće biti slučaj. Još nije poznato hoće li i drugi gradovi uvesti naplatu gledanja utakmica u fan zonama, ali i ovaj potez organizatora naišao je na kritike. 

"Na svakom drugom Svjetskom prvenstvu navijački festivali su bili besplatni", jedan je od komentara ljutitih navijača, dok je drugi također kritizirao organizatora. 

"Samo Fifa može toliko poskupiti ulaznice za samu utakmicu da je većini navijača jedina opcija gledati na fan festivalu... a onda natjerati navijače da i za to plate". 

Soccer: FIFA World Cup 2026 Final Draw
Foto: Amber Searls/REUTERS

Ipak, treba reći da nije poznato je li Fifa uvela naplatu za fan zone ili je to odluka lokalnog organizacijskog odbora. 

Podsjetimo, bijes navijača izazvale su i cijene ulaznica za Svjetsko prvenstvo koje su rekordno visoke, a rekordan je i nagradni fond kojeg je Fifa namijenila turniru.

