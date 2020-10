Želite gledati Hrvatsku? Prodaja ulaznica kreće u srijedu u 10 sati

<p><strong>Hrvatska nogometna reprezentacija</strong> igra dvije uzastopne utakmice Lige nacija, obje na stadionu <strong>Maksimir </strong>u Zagrebu, protiv <strong>Švedske </strong>11. listopada u 18, a protiv <strong>Francuske </strong>14. listopada u 20.45 sati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Reprezentacija se okupila</strong></p><p>Prodaja ulaznica za obje utakmice organizirana je isključivo putem interneta i to po sljedećim cijenama:</p><p>Tribina zapad sredina dolje: 250 kn, tribina zapad dolje: 150 kn, tribina zapad gore: 100 kn, tribina sjever dolje: 60 kn, tribina sjever gore: 60 kn</p><p>Zbog posebnih epidemioloških mjera na tribinama, jedna osoba može kupiti isključivo dvije (2) ulaznice, ni manje, niti više. Osim svojih podataka, kupac unosi i podatke o drugom navijaču za kojeg kupuje ulaznice pri čemu drugi navijač ne mora nužno biti državljanin Republike Hrvatske - objavili su iz HNS-a.</p><p>Rok za kupnju ulaznica putem Interneta je:</p><p>11. listopada 2020. do 12:00 sati za utakmicu protiv Švedske, odnosno 14. listopada 2020. do 12:00 sati za utakmicu protiv Francuske ili do rasprodaje ulaznica.</p><p>Podsjetnika radi, UEFA je u svojim natjecanjima dopustila povratak gledatelja do 30 posto kapaciteta stadiona, koji je u slučaju Maksimira smanjen zatvaranjem istočne i južne tribine koje su oštećene u potresu, a sve ostale obveze navijača prenosimo u cijelosti:</p><p>OBVEZE NOSITELJA ULAZNICE</p><p>Zbog trenutačne pandemije koronavirusa, opći uvjeti za prodaju ulaznica sadržavaju i sljedeće obveze nositelja ulaznica:</p><p>1. Nositelji ulaznica ne smiju dolaziti na stadion i moraju kontaktirati nadležne lokalne zdravstvene ustanove ako imaju bilo koji od simptoma bolesti COVID-19.</p><p>2. Nositelji ulaznica ne smiju doći na stadion u razdoblju od 10 dana od pozitivnog testa na SARS-CoV-2, kao ni ako su u posljednjih 14 dana bili u bliskom kontaktu s nekim tko je imao pozitivan test na SARS-CoV-2.</p><p>3. Nositelji ulaznica moraju potvrditi da su svjesni i obaviješteni o svim rizicima povezanim s trenutačnom pandemijom.</p><p>4. Nositelji ulaznica moraju obavijestiti zdravstvene ustanove te organizatore utakmice ako unutar 48 sati nakon utakmice dobiju pozitivan nalaz testiranja na SARS-CoV-2.</p><p>5. Nositelji ulaznica moraju preuzeti obvezu poštivanja svih stadionskih pravila, uključujući:</p><p>- Gledatelji su obvezni nositi zaštitnu masku za lice koja prekriva njihova usta i nos cijelo vrijeme dok se kreću u krugu stadiona (dok čekaju u redu za ulaz na stadion ili u redu za posluživanje hrane i pića ili u redu za WC, dok ulaze na stadion, dok se kreću po tribinama do svoga mjesta i prilikom bilo kakvog drugog kretanja po stadionu). Nakratko će skinuti masku tijekom sigurnosne provjere na ulazu, a kad sjednu na svoje mjesto trebaju skinuti masku s lica.</p><p>- Održavanje fizičke udaljenosti, uključujući udaljenost od drugih gledatelja i radnika na stadionu, osim ako ih drugačije obavijesti nadležna osoblje na stadionu ili ako su primijenjene fizičke pregrade (npr. pregrade od pleksiglasa).</p><p>- Korištenje sjedala koje im je dodijeljeno, čime se osigurava fizička udaljenost između svih sjedala za koja su ulaznice izdane.</p><p>- Nekorištenje ijednog drugog sjedala osim onoga koje im je dodijeljeno njihovom ulaznicom.</p><p>Gledateljima koji odbiju poštivati ove odredbe neće biti dopušten ulazak na stadion te će u slučaju nepoštivanja navedenih odredbi za vrijeme boravka na stadionu biti ispraćeni sa stadiona.</p><p> </p>