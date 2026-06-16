Želite gledati 'vatrene' vani? Evo tko sve organizira fan zonu za Englesku, ima i loša vijest

Nogometna groznica trese Hrvatsku. Sve je spremno za prvu utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. U srijedu od 22 sata 'vatreni' otvaraju nastup na Mundijalu protiv Engleske. Iako tisućama kilometara daleko, podrška neće izostati jer se diljem zemlje organiziraju masovna gledanja i navijačke zone.

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Zagreb kao epicentar navijanja

Glavni grad bit će središte navijačke euforije. Hrvatski nogometni savez organizira službenu "Vatrenu zonu" na Cvjetnom trgu (Trg Petra Preradovića), koja se otvara upravo na dan utakmice s Engleskom. Posjetitelje očekuje golemi LED ekran, cjelodnevni program i besplatan ulaz. Na Trgu bana Jelačića, u organizaciji udruge Mi Hrvati, nastupit će Slavonia band, koja će potom zasvirati hrvatskim navijačima u Torontu i Philadelphiji uoči druge dvije utakmice u skupini protiv Paname, odnosno Gane.

Prognoza za sutra nije najbolja. Za zagrebačku i karlovačku regiju očekuje se kiša s grmljavinom, upaljen je žuti meteoalarm za grmljavinsko nevrijeme upravo u vrijeme utakmice, no postoji i alternativa na zatvorenom. "Vatrena zona" bit će organizirana i u Tvornici kulture, gdje je osiguran klimatizirani prostor i bogat popratni program. Zbog kasnog termina, Grad Zagreb je odobrio produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima do dva sata ujutro.

Zagreb: Navija?i prate finalnu utakmicu Hrvatska - Francuska na Trgu u fan zoni "Budi ponosan" | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'Vatreni' se prate i u Dalmaciji i na Kvarneru

U Splitu će se navijači tradicionalno okupljati u velikoj fan zoni na Zvončacu, na Sustipanskom putu. U organizaciji udruge "Mi Hrvati", zona će biti otvorena tijekom cijelog prvenstva, a gradska uprava dala je zeleno svjetlo za praćenje utakmica i ugostiteljsku ponudu.

Rijeka će svoje navijačko srce pokazati u Pogonu kulture, gdje će, slično kao i u zagrebačkoj Tvornici, biti organizirano gledanje u zatvorenom i klimatiziranom prostoru, što je idealno za duge ljetne noći.

Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Navijat će se i u Slavoniji i Istri

U Osijeku, iako službena fan zona nije najavljena, grad je odobrio produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima, koji će raditi do dva sata iza ponoći. Mnogi kafići najavili su postavljanje videozidova na terasama, pa će se utakmica moći pratiti na svakom koraku. U Puli se nastavlja tradicija zajedničkog gledanja na Forumu, gdje će biti postavljen veliki ekran uz popratni program i navijačko zagrijavanje. Organizirano gledanje bit će i u Prelogu, na Trgu slobode ispred Doma kulture.

Zagreb: Slavlje navijača Hrvatske potrajalo dugo u noć, osmijesi im nisu silazili s lica | Foto: Filip Kos/PIXSELL

*uz korištenje AI-ja