Željko Vela: Bogdan je bio baš ljudina. Nisam mislio da će se o nama pričati i 20 godina kasnije

Srećko Bogdan, legendarni nogometaš Dinama, preminuo je u 70. godini života. Ogroman trag ostavio je u zagrebačkom klubu, gdje je proveo deset godina i odigrao čak 595 utakmica. Skupio je i dva nastupa za hrvatsku reprezentaciju, a nakon nogometne karijere oduševio je u ulozi stručnog komentatora tijekom Svjetskog prvenstva 2006. godine u Njemačkoj.

Njegove dosjetke i izjave ušle su u legendu, a njegova smrt potresla je Željka Velu, legendarnog komentatora koji je tada surađivao s Bogdanom.

- Iznenadila me ova vijest ujutro, zagrcnuo sam se kad sam to pročitao. Znao sam da nije idealnog zdravlja, pričao sam nedavno s Mladenom Munjakovićem, čak smo se i čuli kratko. Znao sam da nije dobro, ali nisam mogao pretpostaviti da će doći do ovoga. Iskreno, jako mi je žao - kaže nam Željko Vela, pa se okreće 2006. godini kad je taj dvojac briljirao prilikom Svjetskog prvenstva u Njemačkoj:

- Bilo je drukčije, prvenstveno jer je bilo spontano. To nije bilo da smo nešto pripremali, pa učili uloge napamet, to bi se onda vidjelo. Bio je štos da uđemo u prijenos bez ikakvih očekivanja što će se dogoditi, da budemo otvoreni prema utakmici, slušali smo jedan drugoga, ali da to ne bude na silu, isforsirano ili uvredljivo.

Vela je nastavio...

- Srećom, uvijek smo imali srednje ili manje utakmice, pa nam je bilo dopušteno više toga nego da je igrala Hrvatska ili bilo nekakvo polufinale Svjetskog prvenstva kad su svi usmjereni na rezultat. Ovako kad je igrala neka Češka, SAD ili tako nešto, kad bi to bila jedna od tri utakmice u danu, trudili smo se da ne budu svi prijenosi isti. Opet, bilo je važno da ne pretjeramo, da ne uđemo u foru da je pokušaj humor svrha sama sebi, to ne volim.

Jeste li već tada znali da nešto radite drugačije?

- Jesmo, imali smo taj dojam, ali da će se naši prijenosi prepričavati 20 godina, to pojma nismo imali. Ako se ne varam, u to vrijeme još nije bilo Facebooka i društvenih mreža, bili su internet i portali, ali u puno manjem obujmu nego danas. Preko poruka smo osjećali da se nešto događa, uglavnom smo dobivali simpatične primjedbe i pohvale. Nisam očekivao da će ti naši prijenosi biti tema 20 godina kasnije ili da će me sto ljudi pitati je li moguće ponoviti nešto takvo. Mislim da nije. I da smo pokušali nas dvojica to ponoviti, to bi već bilo isforsirano.

Pamtite li neke anegdote sa Srećkom Bogdanom?

- Teško mi je ovako sad pričati, nemam ništa posebno za istaknuti, ali kad bi se vozili ili sjedili negdje, onda bi mi pričao neke svoje dogodovštine iz igračkih dana. Pogotovo iz Njemačke. Kada je došao u Njemačku, to je bilo doba kad ste u klubu mogli imati dva stranca, morali ste paziti kog ćete dovesti u klub. Karlsruhe se tad borio za plasman u Prvu ligu, a čim je Čeči došao u klub prvu su utakmicu izgubili 6-0 ili 7-0. Tad je tek "natucao" njemački, pa je novinarima poslije utakmice rekao: "Bolje jednom izgubiti 6-0, nego šest puta po 1-0". I na kraju su ušli u Bundesligu, a ta njegova izjava je postala citirana u Njemačkoj, danas je dio nogometnog žargona. Čeči je bio spontan i vrlo topao, ugodan lik - zaključio je Vela.