'Žena me mora kontrolirati, a pobjedu puštam samo curama'

Volio bih da mogu u pola minute ili u pola sata objasniti što se dogodilo protiv Liverpoola... U sportu se jednostavno događaju stvari koje je nemoguće objasniti. Iduće sezone se vraćamo i nitko neće željeti taj trofej više od nas. Želimo uzeti sve. Nogomet nam je održao lekciju, ali moramo to ostaviti iza sebe. Treba se pripremiti za finale Kupa i za iduću sezonu, rekao je Ivan Rakitić u intervjuu kojeg je dao Mundo Deportivu.

Iako će mnogi reći kako je Barcelonina sezona zbog neosvajanja Lige prvaka neuspješna, Raketa se ne slaže. On i suigrači su dominantno osvojili prvenstvo, čeka ih finale Kupa kralja, a u Europi su stigli do polufinala, a onda nesretno ispali. Ivan se prisjetio kakva je bila situacija u klubu kada je on tek stigao.

- Stigao sam u Barcelonu koja godinu ranije nije osvojila niti jedan trofej. Ove godine možemo do dvostruke krune, igrali smo finale Lige prvaka... Ne može se na to gledati kao na neuspjeh. Bila je ovo dobra sezona. Nismo stavili prvenstvo ispred Lige prvaka. Do utakmice na Anfieldu smo igrali dobro. Ja uvijek želim pobjedu. I kad sam na terenu i kad smo na treningu. Ok, ako sa svojim curama igram društvene igre, pustit ću ih da pobijede, ali osim toga - pobjeda je ono što uvijek želim - kaže Rakitić koji je i kod Ernesta Valverdea, baš kao što je to bio i kod Luisa Enriquea, igrač s najviše odigranih minuta u sezoni.

'Nogomet živim 24/7, a navijači su mi došli zahvaliti'

- Maksimalno sam posvećen nogometu, živim ga 24 sata na dan. Želim vidjeti sve... Ponekad me agent i žena moraju malo i iskontrolirati... Jednostavno želim iskoristiti to što sam u najboljoj momčadi svijeta.

Često Barcu kritiziraju zbog stila igre. Ono čemu su se nekada svi nogometni zaljubljenici na svijetu divili, sada prozivaju dosadnim.

- Mislim da nismo izgubili stil igre, i dalje dominiramo i odlučujemo na terenu. Promijenio se način na koji drugi igraju, napravili su korak naprijed. Ne jedna momčad, nego više njih. Pokušali su učiti iz prethodnih godina i uspjeli - objasnio je Rakitić.

Priče o želji za transferom nazvao je samo glasinama, ali je i priznao da bi sjeo za isti stol s predstavnicima PSG-a, kada bi mu poslali ponudu.

- S moje strane je sve jasno - imam još tri godine ugovora i Barcelona je klub u kojem želim ostati. Sretan sam. Razumijem da imam svakakvih mišljenja, poštujem to, ali nikad nisam razmišljao o odlasku. Inter? Ne znam zašto govore da ću otići tamo. To je veliki klub, igrali smo protiv njih ove godine, suigrači iz reprezentacije mi tamo igraju, poštujem ih, ali to je to. Ja sam tu gdje želim biti. Dobro mi ide, obitelj je jako sretna u Barceloni.

'S PSG-om bih sjeo, a De Jongu želim sreću, ali moja je pozicija zauzeta'

- Ako dođe ponuda PSG-a? Hmm, razgovarat ćemo, popit ćemo kavu i to je to. Kada bi takva ponuda stigla, bio bih ponosan jer je to znak da radim dobre stvari, ništa više. U Barceloni osjećam da me navijači vole. Zbog toga me i iznenadilo kada sam pročitao da su mi upali pred kuću... Već sam rekao, bio je to jedan navijač kojeg poznajem. Došao je sa sinom, htjeli su mi zahvaliti i dali su mi poklon koji je dobio posebno mjesto u mom domu. Nekoliko puta su ponovili kako žele da ostanem u klubu. U Barceloni mi je dobro, blizak sam s navijačima.

Je li mu to pomoglo kod odluke da odbije druge klubove?

- Naravno, mišljenje ljudi mi je jako bitno. Kada izađeš na teren i čuješ ovacije navijača, kada ih čuješ kako uzvikuju tvoje ime, ma ne postoji bolji osjećaj od toga - kaže Rakitić koji se veseli novom pojačanju u momčadi Frenku de Jongu, zbog kojeg su ga i krenuli španjolski novinari 'seliti' iz kluba.

- Drago mi je da su ga potpisali. Prije svega to je mladić koji dobro igra i drago mi je da se klub nastavlja pojačavati. Svaki dobar igrač koji može doći kod nas, to je odlična stvar. Ali svatko ima i svoje mjesto u momčadi. Ali, siguran sam da neće igrati na mojoj poziciji koja je već zauzeta. Želim mu sreću i poštujem ga sto posto. Osim toga, on igra u drugačijoj ulozi, koja nije moja, pa ne razumijem zašto su ga povezivali toliko sa mnom. Ja mu želim dobrodošlicu, nadam se da će uživati u Barci - završio je naš reprezentativac.