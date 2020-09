'Žena mi pomaže voditi Chelsea'

<p>Chelsea je ovog ljeta na pojačanja potrošio 247 milijuna eura. Jedini klub koji je, baš ono, porazbacao silnu lovu po Europi da <strong>Franku Lampardu</strong> (42) na raspolaganje stavi momčad kakvu si je god zaželio.</p><p>Prošle sezone najbolji igrač bio je naš <strong>Mateo Kovačić</strong> (26) kojem su suigrači postali <strong>Kai Havertz</strong>, <strong>Timo Werner</strong>, <strong>Thiago Silva</strong>, <strong>Hakim Ziyech</strong>, <strong>Ben Chilwell</strong>, <strong>Edouard Mendy</strong>...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mateo i Izabel, 10 godina zajedno</strong></p><p>I ta, milijardu eura vrijedna momčad u tri kola ima po pobjedu, remi i poraz. Gol-razlika 6:6. Igre... Nigdje. Okay, još je rano, sezona je specifična, Lampard je legenda s golemim kreditom, ljudi se tek uigravaju, ali: gazda <strong>Roman Abramovič</strong> i navijači ludi su od propuha u Chelseajevoj obrani, a trener kaže ovo:</p><p>- Meni u vođenju momčadi pomaže supruga. Normalno da se ne kuži u taktiku, formacije i trenažne procese, ali kad je riječ o odnosu s igračima i procjeni karaktera, tu je sjajna - priča Lampard.</p><p><strong>Christine Lampard</strong> (41) i Frank zajedno su 11 godina, u braku od 2015. i imaju kćerkicu <b>Patriciju</b> (2).</p><p>- Ne bira mi žena lijevog beka, ali znam ju pitati za savjet i mišljenje. Npr. igrač mi je jučer kasnio na trening i trebao bi za kazniti, a stvarno mi treba ovog vikenda jer imamo teško utakmicu... Takve stvari. Pa me onda ona pita 'Ima li taj dečko ženu ili curu, ima li problema u životu, možda treba razgovarati s njim'? I tako. Porazgovaramo ona i ja i to mi puno pomaže - kaže Lampard.</p><p>Gospođa Lampard je iz Sjeverne Irske, televizijska je voditeljica i poduzetnica.</p><p>- Sjajno je i što me jedino ona zna izvući iz stalnog razmišljanja o nogometu. Odemo na večeru i 2-3 sata malo odmorim mozak od posla, a to je jako dobro, zbog ravnoteže privatnog i profesionalnog. Volim moju Christine, presretan sam što ju imam - rekao je trener našeg Matea Kovačića.</p><p>U četvrtom kolu, ove subote, na Stamford Bridge dolazi Crystal Palace starog lisca <strong>Roya Hodgsona</strong> (73). Ako Chelsea ne pobijedi Frank i žena bi lako mogli imati razgovor na temu 'Kako mi je Abramovič dao otkaz'...</p>