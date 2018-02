Žestok sudar na Super Bowlu, zvijezda Patriotsa nokautirana

Druga četvrtina Super Bowla nije najugodnije počela za favorite Patriotse. Njihov hvatač Brandin Cooks pokušao je zaobići obranu Eaglesa, no onda ga je dočekao Malcolm Jenkins i brutalno prizemljio.

Cooks je iz ovog izašao s potresom mozga i za njega je Super Bowl završen ranije.

Brandin Cooks takes vicious hit from Malcolm Jenkins, gets knocked out of #SuperBowlLII https://t.co/x8hbIAj4bs pic.twitter.com/62FCIw6tc9