Žestoka rasprava o Poljudu u Gradskom vijeću: Hajduk želi novi stadion, arhitekti su protiv

Dugoočekivana tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita o sudbini Poljuda pretvorila se u višesatnu, na trenutke i vrlo žestoku raspravu koja je na koncu ponudila više pitanja nego odgovora. U splitskoj Banovini sučelili su se političari, predstavnici Hajduka, arhitekti i statičari, no umjesto konsenzusa, na vidjelo su izašle duboke podjele oko budućnosti kultnog stadiona. Dok jedni upozoravaju na sigurnost i troškove, drugi brane arhitektonsku baštinu, a kao iznenađenje pojavila se i treća opcija - gradnja potpuno novog stadiona na istoku grada. Sjednicu prati Dalmatinski portal.

Pokretanje videa... 01:22 Šuta dao tri opcije za sanaciju Poljuda. Splitski arhitekti: 'Mi imamo četvrtu, razmotrite ju' | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell

Politički ring: Šuta i Ivošević u okršaju oko 'skrivenih dokumenata'

Sjednica je započela u napetom tonu, a u centru političkog prepucavanja našli su se gradonačelnik Tomislav Šuta i bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević. Šuta je optužio bivšu vlast za prikrivanje ključnog dokumenta iz 2023. godine.

​- Bez jasnih i stručnih podloga i analiza su se radile stvari, krili ste dokument iz 2023. godine, dokument koji jasno u zaključku navodi da krovna konstrukcija nema potrebnu suglasnost. Kada sam saznao za ove podatke, niti jednom mi nije bilo svejedno - poručio je Šuta, dodavši kako nije ni statičar ni građevinar te da će odluku donijeti isključivo na temelju mišljenja struke.

Ivošević mu nije ostao dužan, optuživši gradonačelnika za grubu manipulaciju.

​- Danas imamo grubu manipulaciju od strane gradonačelnika Šute, vi ste bili recenzent i niste mogli ništa sakriti i vi ste postupili prema pravilima struke. Gradonačelnik je de facto vas optužio da krijete dokumente - uzvratio je Ivošević, obraćajući se prisutnom statičaru Anti Mihanoviću.

Split: Tematska sjednica Gradskog vijeća o budućnosti stadiona Poljud | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk jasan: Sanacija nije opcija, ali stadion je siguran - za sada

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić ponovio je stav kluba kako obnova postojećeg stadiona nije prihvatljiva opcija, prvenstveno zbog ekonomskih razloga, ali i prilike koja se ukazala s najavom Vladinog sufinanciranja. Naglasio je da se klub nikada nije zalagao za rušenje, već za pronalazak najboljeg rješenja za budućnost.

​- Posljednjih nekoliko mjeseci jasno smo komunicirali kako je novi stadion Hajduku prijeko potreban i kako je to jedina opcija za koju se zalažemo. Ukazivali smo na loše stanje Poljuda i njegovu zapuštenost, na ograničenja koja onemogućavaju normalno funkcioniranje u današnjem dobu kao i na nemogućnost rekonstrukcije koja bi Poljud iz ovog stanja dovela u stanje novog modernog nogometnog stadiona kakav je klubu neophodan. Nismo se zalagali niti javno prizivali rušenje Poljuda - rekao je Bilić.

Potvrdio je da je stadion trenutno siguran za korištenje i da ima sve potrebne dozvole, no ključno je pitanje do kada će tako biti, pogotovo nakon što je ljetna oluja otkrila problem "zamora materijala". Bilić je dodao i da je postojeći Poljud izrazito skup za održavanje.

- Novi stadion postao bi pokretač financijske održivosti Kluba, ali i lokalne ekonomije. On ne bi živio samo dva dana u mjesecu već svaki dan. Većina modernih nogometnih stadiona u Europi i svijetu unutar stadionskog kompleksa ima i popratni sadržaj koji povećava profitabilnost cijelog projekta, a Klubu donosi značajne prihode. Brigu o održavanju novog stadiona imao bi isključivo Hajduk što znači da bi se Klub u potpunosti brinuo za svoju imovinu, kako se ne bi ponovio Poljudski scenarij. I zato više nije pitanje treba li Hajduku novi stadion. Jedino relevantno pitanje u ovom trenutku je koliko imamo vremena za donijeti konačnu odluku koja će usmjeriti razvoj Hajduka i Splita u idućih 50 godina - zaključio je Bilić

Stav kluba podržao je i Luka Lerotić iz udruge Naš Hajduk, koji je istaknuo da je cilj "novi, moderan stadion" te da je opcija gradnje na Brodarici, koju je forsirala bivša vlast, postala manje izgledna zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Misterij profesora Mihanovića

Jedno od najočekivanijih bilo je izlaganje cijenjenog statičara, profesora Ante Mihanovića, jednog od autora konstrukcije Poljuda, kojeg je Hajduk angažirao da utvrdi stvarno stanje stadiona. Ipak, Mihanović je ostao prilično zagonetan, odbivši dati konkretan odgovor na pitanje je li sanacija moguća.

​- Na pitanje sanacije ne odgovaram. Na internetu će se vrlo jasno vidjeti što se može, a što ne, a ja vam na ovo pitanje na ovaj način ne mogu odgovoriti - kazao je Mihanović, dodavši da će se više znati za petnaestak dana do mjesec dana, kada njegov izvještaj bude gotov.

Upozorio je, međutim, na ključnu činjenicu - životni vijek stadiona.

​- Poljud je projektiran za životni vijek od 50 godina, a taj rok ističe za dvije godine. Ako dođe do rekonstrukcije, onda će vrijediti nova pravila - pojasnio je razliku, napomenuvši da se sanacija smatra redovnim održavanjem i za nju vrijede pravila iz vremena gradnje, ali samo do isteka projektiranog vijeka trajanja.

Arhitekti protiv rušenja, ali s iznenađujućim prijedlogom

Struka se, kroz predstavnike Društva arhitekata Splita (DAS), jasno usprotivila ideji rušenja. Predsjednik DAS-a, Marko Klarić, podsjetio je da je Poljud zaštićeno kulturno dobro i arhitektonsko djelo svjetskog glasa.

​- Poljud ima neupitnu vrijednost, nije zaštićen samo kao stadion, već arhitektonsko djelo. On je prezentiran u Rimu i New Yorku. Bio je unikat, a biti prvi u nečemu znači da zaslužuje još jednu šansu. Ako je sanacija moguća, ne eutanazirajmo našeg starca - emotivno je poručio Klarić.

Međutim, i Klarić i Dragan Žuvela, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje, iznijeli su novu ideju koja je iznenadila mnoge: gradnju novog stadiona na istočnim, degradiranim dijelovima Splita. Po uzoru na europske gradove poput Londona i Münchena, takav projekt, smatraju, bio bi "sidro razvoja" i riješio bi brojne urbanističke i prometne probleme, za razliku od postojeće lokacije na Poljudu koja za vrijeme utakmica paralizira dio grada. Ova ideja, međutim, ostavlja otvorenim pitanje što bi se u tom scenariju dogodilo sa starim Poljudom.

*uz korištenje AI-a