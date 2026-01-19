Žestoko zagrijavanje za Mundijal: Hrvatska će u lipnju ugostiti Belgiju na Rujevici!

Hrvatska nogometna reprezentacija će u ožujku, u sklopu američke turneje, odigrati prijateljske utakmice protiv Kolumbije (26. ožujka) i Brazila (31. ožujka) u Orlandu, a HNS je i za zagrijavanje za SP osigurao jakog protivnika. "Vatreni" će se u Rijeci pripremati za Mundijal, a 2. lipnja na Rujevici ugostit će Belgiju. Predviđena je i još jedna prijateljska utakmica uoči odlaska u bazni kamp u Alexandriju, protivnik će biti naknadno objavljen.

Hrvatska i Belgija do sada su igrale devet puta, uz tri pobjede Hrvatske, tri remija i tri pobjede Belgije. Posljednji susret dviju reprezentacija bio je na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru kada je Hrvatska remijem bez golova osigurala prolazak u drugi krug.

- Ne bježimo od najjačih protivnika u prijateljskim utakmicama jer je to najbolji način za vidjeti gdje smo i na čemu moramo najviše raditi. Belgija je godinama među 10 najboljih svjetskih reprezentacija i odličan test za ono što nas čeka u prvoj utakmici SP-a protiv Engleske jer su atletski moćni i tehnički kvalitetni, s opasnim i brzim igračima u napadu. Posložili smo na vrijeme sve kako smo htjeli, od kampa preko prijateljskih utakmica do plana priprema, a sada nam ostaje detaljno pratiti sve kandidate, nadati se njihovom dobrom zdravlju, formi i klupskom statusu te se potom maksimalno pripremiti za sve ono što nas čeka u Sjevernoj Americi - izjavio je izbornik Zlatko Dalić za stranicu HNS-a.

KATAR 2022 - Susret Hrvatske i Belgije u 3. kolu Svjetskog prvenstva u Katru | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Informacije o prodaji ulaznica za utakmicu Hrvatska - Belgija bit će pravovremeno objavljene na službenim kanalima Hrvatskog nogometnog saveza.

Podsjetimo, Hrvatska će svjetsku smotru otvoriti u Dallasu protiv Engleske 17. lipnja u 22:00 sata po hrvatskom vremenu. Sljedeću utakmicu igrat će 23. lipnja protiv Paname u Torontu (24.6. u 01:00 sat po hrvatskom vremenu), a posljednju utakmicu u skupini 27. lipnja u Philadelphiji protiv Gane, s početkom u 23 sata po hrvatskom vremenu.