Zezao ga da ima 'velikog' pa saznao da je s njegovom kćeri

Claude Makelele igrač je koji je izumio poziciju zadnjeg veznog. Njegova lakoća igranja bila je nevjerojatna, bio je jak kao stijena, a u isto vrijeme imao je izvanrednu tehniku. Mnogi ga nazivaju ocem te pozicije, a poznat je i po svom šaljivom temperamentu.

Sjajni Francuz karijeru je počeo u Nantes 1992. godine, tamo se zadržao sve do 1997., a nedavno je u javnost izašla jedna urnebesna priča iz tog razdoblja.

Makelele je bio poprilično obdaren i suigrači su se se često šalili na njegov račun zbog veličine njegovog spolnog organa. Trener 'kanarinaca' u to vrijeme bio je Jean-Claude Suaudeau koji je također zezao svog igrača zbog obdarenosti.

- Pogledajte to čudovište koji ima između nogu! Vjerojatno tijekom seksa njegova djevojka trpi nevjerojatnu bol - vikao mu je Suaudeau dok su se drugi igrači smijali. A onda je saznao bolnu istinu. Šok i nevjerica.

Naime, Makelele je u to vrijeme bio u vezi s njegovom kćeri! Trener Nantesa je nakon toga vjerojatno ušutio, a bilo je sigurno zanimljivo u prostoriji s njim kada je to saznao. S tim se morao nositi čak do 1997. kada su i on i njegov potencijalni zet otišli iz kluba. Ipak, nije dugo ostao u vezi s njegovom kćeri tako da je trener mogao odahnuti.

Makelele je nakon Nantesa, gdje je osvojio francusko prvenstvo, igrao još za Real Madrid, Chelsea i PSG te je s tim klubovima osvajao nacionalna prvenstva, dok je s kraljevima osvojio i Ligu prvaka 2002. godine.