Zidane će biti najplaćeniji trener svijeta, navodno je već u Kataru

Kako piše španjolski Mundo Deportivo, Zinedine Zidane (49) je već na razgovoru s vlasnikom PSG-a u Kataru čime će smijeniti Diega Simeonea (52) s mjesta najplaćenijeg trenera na svijetu, ali vjerojatno sve neće biti realizirano tako brzo. Nije poznata točna brojka, ali bit će više od 43 milijuna eura koliko ima trener Atletico Madrida.

Iako mu je financijski dio navodno bio nebitan Francuzu (ovo što će postati najplaćeniji na svijetu očito možemo staviti sa strane), a pred emira je stavio dva preduvjeta za dolazak - to je da ima potpunu kontrolu u kadru i bude menadžer engleskog tipa, a druga je da u klubu ostane Kylian Mbappé (23).

No, pitanje je kako će se sve to odvijati s Zidaneovim rodnim gradom Marseilleom i njihovim navijačima. Fanatizam tamošnjih navijača nadaleko je poznat, a moglo bi to predstavljati veliki problem u vidu 'izdaje' jer u Marseilleu živi Zidaneova obitelj. A što se tiče sportske strane, možda bi mu se ugovor i malo 'kosio sa sportskim direktorom' Mbappéom.

Na klupi Reala je uzeo dva španjolska prvenstva i tri uzastopna europska naslova, a u svibnju prošle godine napustio je Real. Možda je vrijeme za nešto novo...

