Zidane i s klupe udara 'voleje': Jednim potezom uništio PSG...

Utakmicu Reala i PSG-a iščekivali smo otkako ih je ždrijeb spojio u prosincu. Aktualni prvak Europe protiv 'svemirskog' napada francuske momčadi uzeo je pobjedu 3-1 na svom Santiago Bernabeu i na uzvrat u Pariz za tri tjedna putuju uz lijep kapital.

Parižani su poveli golom Rabiota u 33. minuti, činilo se da voda ide na njihov mlin, ali onda su dobili gol iz penala u 45. minuti od Ronalda.

I to je bio sasvim prihvatljiv rezultat u madridskom hramu nogometa, igra im se podigla na višu razinu početkom drugog poluvremena, ali onda im se dogodio - Zinedine Zidane.

Stručnjaka Reala ove sezone razapinju zbog Realovih loših rezultata u Primeri, međutim, on i dalje uživa podršku svlačionice što otkriva reakcija strijelca trećeg gola Marcela u 86. minuti.

Foto: STRINGER

Potrčao je sjajni Brazilac u zagrljaj Francuzu, uperio je prste u njega čime ga je označio autorom preokreta, što je i točno! Zizou je sve okrenuo uvođenjem Marca Asensija u 79. minuti umjesto Isca.

Španjolski reprezentativac uzvratio mu je s dvije asistencije u samo tri minute i baš to je osjetio jedan od senatora svlačionice 'blancosa' Marcelo.

Uoči duela u kojem je sveukupno PSG bio favorit zbog čega se pričalo o otkazu Zidaneu ukoliko Real ispadne u osmini finala, Marcelo je izjavio kako su igrači uz njega - do smrti.

Marcelo insists he and his team-mates are fully behind Real Madrid boss Zinedine Zidane. ⚪️ pic.twitter.com/TJWwCHuqvq