Ziheraši, majstori i luzeri: Igra brojki u Premiershipu i Primeri

Još koji dan i kraj je travnja, a onda ulazimo u mjesec u kojem se, kako je mnogo puta istaknuo svjetski, europski i talijanski prvak Marcello Lippi 'zapravo sve odlučuje':

- U klupskom nogometu najvažnije je ne previše zaostati nego ostati u igri do petog mjeseca. Tako uvijek tempiram formu svojih momčadi. Dva su nogometna zakona koje se mora poštivati: 1) i napadaj i brani se sa što više igrača, 2) budi najbolji kad je najvažnije, u svibnju. Tad se dijele trofeji.

U njegovoj Italiji ona najvažnija utrka već je odlučena jer njegov je Juventus prvak i prije nego sezona počne, a u Europi klubovi iz njegove nekad moćne Italije ne mogu dalje od četvrtfinala.

U ovim recima, neka pričaju brojke i to one iz Primere i Premiershipa. Koje nam, ako ih želimo poslušati, govore o dominaciji emiratskih petro-dolara, promašenoj taktici engleskih bankara, jednakoj uzaludnosti i forsiranja posjeda lopte i ziheraškog pristupa u kojem je obrana svetinja...

Leroy Sane (10 goals, 10 assists) & Raheem Sterling (17 goals, 10 assists) have both reached 10 goals & 10 assists in the #PL this season; the only other player to do so is Eden Hazard pic.twitter.com/CopVfncGPc