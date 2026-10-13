ŽIVI KAO KRALJ LeBron putuje helikopterom na treninge i utakmice. Evo koliko košta...

Nakon osam godina LeBron James (41) napustio je Los Angeles Lakerse i igrat će u Philadelphiji 76-ersima, ali tamo neće i živjeti. Živjet će u New Yorku, odakle svaki dan putuje u Philadelphiju privatnim helikopterom na treninge i utakmice.

Putovanje helikopterom između New Yorka i Philadelphije traje između 30 i 45 minuta, čime James štedi puno vremena u usporedbi s vožnjom automobilom koja bi trajala do dva i pol sata. S obzirom na gužve na cestama, ovo je za njega najelegantnije rješenje. Svakodnevno polijeće i slijeće u blizini trening centra u Camdenu.

Iako bi ovakav način života mogao koštati gotovo milijun eura po sezoni, James neće platiti ni centa. Američki mediji su otkrili da koristi letjelicu tvrtke Fanatics. Riječ je o sponzorskom ugovoru koji je potpisao početkom 2024. godine, a koji mu osigurava pristup korporativnim zrakoplovima.

Za istu udaljenost jednosmjerni let inače stoji oko 5400 eura, što znači da povratno putovanje vrijedi najmanje 10.700 eura. S obzirom na to da ove sezone od NBA kluba zarađuje oko 3,46 milijuna eura, troškovi prijevoza uzeli bi mu više od 20 posto plaće da ih mora sam podmirivati. Prema nekim procjenama, ukupna vrijednost prijevoza tijekom sezone mogla bi dosegnuti oko 900.000 eura.

James je za 76erse potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan osam milijuna dolara, no poznato je da veći dio svojih prihoda ostvaruje izvan parketa.

​- Ugovor koji smo s Fanaticsom potpisali prije gotovo tri godine uključuje pristup njihovim korporativnim zrakoplovima. To je pogodnost koju imaju mnogi njihovi najvažniji sportaši i zahvalni smo im na partnerstvu - rekao je Jamesov glasnogovornik.

Foto: John Jones

Košarkaš Golden Statea Draymond Green odlučio je braniti 41-godišnju zvijezdu pred kritikama. Smatra da mu mediji i javnost nepotrebno stvaraju pritisak i broje svako polijetanje i slijetanje.

​- Pustite čovjeka da leti u miru. Kao da mora biti vijest kako on ide na posao i kako se vraća kući. To su pogodnosti koje dolaze s njegovim statusom - izjavio je Green.

Unatoč neobičnom načinu putovanja i luksuzu koji si je priuštio, Jamesova radna etika nije upitna. Njegov suigrač V.J. Edgecome otkrio je da na treninge stiže oko 7:45 ujutro, debelo prije svih ostalih igrača. To samo potvrđuje njegovu poznatu posvećenost košarci i da način prijevoza ne utječe na njegove navike.