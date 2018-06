'Živio sam k'o pas': Australski bek na traktoru bježao iz Knina

Miloš Degenek (24) reprezentativac je Australije i zaigrat će na Mundijalu za 'socceroose'. Rođen je u Kninu 1994. i to za vrijeme rata pa je njegova životna priča vrlo brzo okupirala australske naslovnice.

Na traktoru je napustio svoj grad i preko Srbije završio u Australiji.

- Mrzim rat! Rođen sam u Hrvatskoj 1994. u vrijeme rata za neovisnost. Bio je to težak period za moju obitelj. Imao sam 18 mjeseci kada sam morao napustiti naš grad Knin. Bio sam na traktoru s majkom i ocem devet dana dok smo bježali prema Srbiji. Imali smo samo kruh i mlijeko za put. Sve smo ostavili. Kuća, zemlja, rodbina, prijatelji... Teška je to tema za moju obitelj. Ne pričam puno o tome, kao ni moj otac. Tužan je to period za njega. Nije bio u Hrvatskoj od tada. Već 24 godine - rekao je za Players Voice.

Srbija je 1999. bombardirana od strane NATO-a, a tada šestogodišnji Miloš ponovno je proživljavao užasne trenutke s obitelji.

- NATO je 1999. bombardirao ono što se tada nazivalo Jugoslavijom iz razloga koje nikada neću shvatiti. Imao sam šest godina. Igrao sam se s prijateljima kada sam čuo sirene. To je značilo da napad stiže. Pobjegao bih u podzemni bunker, kakav ima većina starijih zgrada u Srbiji, zbog sukoba iz prošlosti. Ponekad smo bili tamo i po 48 sati. Nije bilo prirodnog svjetla. Živjeli smo na konzervama kao psi. Ali najgora je bila neizvjesnost. Ako ste i uspjeli zaspati, niste znali hoćete li se probuditi ujutro i hoćete li opet vidjeti svoje roditelje. Osjećali smo kako se treslo tlo sa svakom bombom koja je bila bačena, čuli smo buku. Bilo je sigurnije u bunkeru nego vani, ali samo ako se zgrada ne sruši - prisjetio se pa nastavio:

- S*anje je što to mogu reći, ali vidio sam mrtva tijela, osjetio bombe, osjetio njihove detonacije. Niti jedno dijete nikada ne bi smjelo takvo nešto proživjeti. Ali ipak se i danas događa širom svijeta. Silno mrzim rat. Vrlo ružno iskustvo o kojem ranije nisam javno govorio. Toliki su poginuli uzalud, djeca, nevini. Ne znam zašto, nisam političar, ali znam da sam mrzio sve to. Kada god se priča o ratu, ja šutim. Znam što je to. Preživio sam. Ali preživjela su i sjećanja.

Danas igra za japansku Yokohamu F. Marinos, a prije toga je bio igrač 1860 Münchena i druge momčadi Stuttgarta. Australcima je zahvalan na prilici, što životnoj nakon velikih muka, što nogometnoj.

- Prvi put sam se plasirao na SP i to s Australijom, zemljom koja mi je dala sve... Otac mi je kasnije rekao: Glavu dolje i nastavi raditi. I u pravu je. Iako se to činio kao kraj puta, to je bio tek početak... Ne mogu zamisliti bolji način da se odužim Australiji za sve nego dati svoje srce i dušu Socceroosima na Svjetskom prvenstvu.

Australci u skupini igraju protiv Francuske, Perua i Danske.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.