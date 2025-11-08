Životni skok Blanke. Od srebra na OI do obraćenja na parkingu: Taj govor promijenio mi je život

Kako je sama rekla, osjetila je neizmjernu Božju ljubav i prisjetila se svog Spasitelja. Uslijedila su tri dana neprestanog plača, kroz koji je, kako kaže, "isplakala svoj prijašnji život". Nakon toga, prvi put nakon krizme, otišla je na misu, ispovjedila se i pričestila. "Kada sam prvi put primila Isusa, osjećala sam se kao da letim", svjedočila je. | Foto: Zagrebačka nadbiskupija/Facebook