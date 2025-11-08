Obavijesti

Galerija

Komentari 2
FOTO: ATLETIČARKA DANAS SLAVI

Životni skok Blanke. Od srebra na OI do obraćenja na parkingu: Taj govor promijenio mi je život

Blanka Vlašić, hrvatska sportska legenda, slavi 42. rođendan. Njezina priča nadilazi sport: od ozljeda do duhovnog preporoda, pronašla je snagu i mir u vjeri te darovala medalju svetištu
Životni skok Blanke. Od srebra na OI do obraćenja na parkingu: Taj govor promijenio mi je život
Blanka Vlašić, ime koje je desetljećima bilo sinonim za atletsku izvrsnost i hrvatski ponos, nije samo sportska ikona, već i žena čiji je životni put isprepleten nevjerojatnim uspjesima, bolnim padovima i dubokom duhovnom preobrazbom. | Foto: Pixsell/ Press Association /Privatni album
1/45
Blanka Vlašić, ime koje je desetljećima bilo sinonim za atletsku izvrsnost i hrvatski ponos, nije samo sportska ikona, već i žena čiji je životni put isprepleten nevjerojatnim uspjesima, bolnim padovima i dubokom duhovnom preobrazbom. | Foto: Pixsell/ Press Association /Privatni album
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025