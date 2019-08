Žižić: Kupovao sam im krafne i punjače, ali LeBron me čuvao...

Pred Antom Žižićem treća je NBA sezona, sezona u kojoj će po svemu imati pravu priliku pokazati svoj puni potencijal. Njegovi Cleveland Cavaliersi krenuli su u potpunu rekonstrukciju momčadi nakon što je LeBron James po drugi put odlučio svoj talent preseliti, ovoga puta u Lakerse.

Istina, na Antinoj poziciji i dalje su dvojica preostalih startera iz šampionske ere Cavsa Kevin Love i Tristan Thompson, no prvi je vrlo dobar materijal za potencijalni trade i angažman mladih igrača i budućih pickova na draftu, a drugome i onako istječe ugovor, tako da će se Anti sigurno otvoriti prostor za igru.

- Vjerujem da će tako i biti, postoje i neke naznake u tom smjeru, ali zadovoljan sam ja i ovim što sam napravio do sada. Na početku prve sezone nisam puno igrao zbog toga što sam pred početak sezone stigao u razmjeni iz Bostona, upao sam u momčad koja se borila za naslov prvaka, i to veteransku momčad s pet All Star igrača. Teško je bilo očekivati nešto više od tih 30-ak nastupa, i mislim da sam napravio dobar potez što sam inzistirao da odigram 20-ak utakmica u razvojnoj ligi za Chanton Charge. To mi je pomoglo da se brže prilagodim i ostanem u formi – otkrio nam je Žižić, kome se prava prilika ukazala u drugoj polovini sezone, nakon ozljeda Lovea i Thompsona.

- Uvjeren sam da sam je maksimalno iskoristio, no malo je to vrijedilo kad sam na primjer nakon četiri utakmice s double – double učinkom naredne četiri odgledao s klupe. Bez ikakvog objašnjenja. Isprva mi je to bilo teško razumjeti i prihvatiti. Odigraš par odličnih utakmica, i onda ništa, prolaze utakmice, sjediš na klupi, nitko ti ništa ne govori... Frustriran si, pitaš što se događa, ali kasnije se navikneš, prihvatiš tu ulogu i pokušavaš iz svega izvući najbolje. Treba imati jaku glavu za sve to izdržati.

Ipak, kao trajna uspomena na tu prvu sezonu ostat će mu nastup u NBA finalu koje je njegov Cleveland izgubio 'metlom', s ukupnih 4-0 bolji su bili Warriorsi.

- Bila je to zanimljiva serija u kojoj smo se provukli protiv Indiane, pomeli smo Toronto i onda je u finalu Istoka LeBron sam riješio Boston u sedmoj utakmici. U prvoj utakmici finala izgubili smo od Warriorsa uz neke čudne odluke sudaca, smatrali smo da smo bili zakinuti. Unatoč tome imali smo šut za pobjedu, ali J.R. Smith nije praktično ni šutnuo. LeBron je tada slomio šutersku ruku i do kraja serije igrao 's jednom rukom', pa iako je i takav zabijao po 30, nismo imali šanse. Ja sam pokušavao iskoristiti minutažu koliko sam mogao. Eto, zabio sam i četiri zadnja koša u četvrtoj utakmici...

Bar nešto, kad već nema šampionski prsten, Anti je ostao za uspomenu barem dres iz finalne serije.

- Nije da sam imao neku važnu ulogu, ali finale je finale, ne može se baš svatko time pohvaliti – nasmijao se Ante, koga vežu lijepe uspomene na to razdoblje karijere.

- Iako sam bio rookie i imao posebna zaduženja, poput kupovanja krafni, pjevanja rođendanskih pjesmica, kupovanja punjača za mobitele... osjećao sam se prihvaćenim, osjećao sam se dijelom jedne vrlo kvalitetne cjeline. Bilo je to za mene jedno jako važno iskustvo.

Posebnu ulogu u tom razdoblju Antine karijere imao je LeBron James.

- Nevjerojatna je njegova energija i želja, i na terenu i van njega. Inzistirao je na druženjima, stalno smo odlazili na večere, na baseball utakmice, izlazili smo u klubove..., čak je i mini kamp organizirao prije sezone da se što bolje upoznamo i povežemo. I bio je vrlo galantan, većinu računa bi podmirio on ili njegovi sponzori. U NBA je uobičajeno da sponzori poklanjaju nove proizvode velikim zvijezdama, ali LeBron je uvijek inzistirao da svi u momčadi dobiju iste poklone, recimo najnoviji mobitel, tablet, slušalice..., a ne samo on.

Svi znaju koliko je LeBron dobar igrač, no Ante dodaje da je jednako veliki i kao čovjek.

- Njemu je momčad na prvom mjestu. Bio je prvi suigrač koga sam sreo u dvorani nakon tradea iz Bostona, upoznali smo se ali on je već sve znao o meni. Baš me iznenadio. Na koncu mi je poklonio i svoj potpisani dres za uspomenu.

U brojnim trenutcima druženja i opuštanja LeBron je suigračima pričao o svom odrastanju.

- U to se vrijeme snimao dokumentarni film o njegovom životu, pričao nam je kako mu je bilo teško, kako je doslovno na kartonu spavao. Prošao je jako teško djetinjstvo, a opet, sve je izdržao i postao najbolji. Fascinantno je kako on sve to izdrži, igra po 40 minuta cijelu sezonu, na njemu je cijeli fokus novinara i navijača... Čini vam se da je to nemoguće izdržati, ali kad ste svaki dan s njim, kad vidite koliko trenira, koliko brige vodi o svom tijelu, sve vam postane je jasnije. Definitivno suigrač iz čijeg se primjera jako puno može naučiti.

A koliko je Ante naučio, najbolje svjedoči to što je cijelo ljeto trenirao u Omišu, u jednoj od učionica očeve auto škole improvizirao je i teretanu, odlazio na tretmane kod ''omiškog čudotvorca'' Ivana Porobije koji je svojim zlatnim rukama pomagao Ivici Križancu, Ivanu Perišiću, Jevgenu Konopljanki...

- Rad je jedino što te može održati u krugu NBA igrača, tko to ne shvati na vrijeme, teško će opstati.

Bez obzira na česta druženja i izlaske sa suigračima, na kraju dana svi se oni uglavnom povuku u krug svojih prijatelja i obitelji. Obzirom da je Ante bio sam, najviše je vremena provodio s Cedi Osmanom, momkom rođenim u Makedoniji, koji je odrastao u Bosni odakle mu je majka, a na koncu se skrasio u Turskoj iz koje je njegov otac.

- Živimo u istoj zgradi, na istom katu, stan do stana. Baš smo dobri, a kako je on živio desetak godina u Sarajevu lako se i sporazumijevamo. On mi je puno pomogao.

Prošla sezona za Antu je bila iznad očekivanja, maksimalno ju je iskoristio za potvrdu potencijala, u 59 utakmica, za 18.3 minuta na parketu postizao je 7.8 koševa, upisao i 5.4 skoka, 0.9 asistencija i 0.4 blokade. Dovoljno da se u ovog 211 centimetara visokog i 115 kilograma teškog Omišanina isplati ulagati. Kad se tome doda čak 222 centimetar raspona ruku i sjajan skok, te ne previše visok ugovor, jasno je zbog čega je Ante i dalje u svim planovima Clevelanda.

- Bio sam ljetos mjesec dana u Americi, otišao sam upoznati novog trenera Johna Beileina i njegov stožer, trenirali smo, popričali, sviđaju mi se njihove ideje. Bit će u rosteru dosta mladih igrača, potpisali su i tri rookieja, bit će još promjena... Nadam da ću imati veću ulogu nego prošle sezone. Uskoro putujem u Cleveland jer tamo ipak imam najbolje uvjete za rad.

Iako su mnogi smatrali kako je Ante premlad otišao u NBA, on se ne slaže.

- Za NBA nema pravog ili krivog vremena, prilika ti se ukaže jednom ili nijednom, i nema puno razmišljanja. Svi kažu da je teže opstati u NBA nego u nju ući, i stvarno je tako. Doći je nemoguće, a ostati još i teže. Svake godine dolaze mladi, potentni igrači, novi projekti, budući nasljednici ove ili one legende. Evo, Zion Williamson još nije odigrao ni minute, a već se o njemu govori kao ''najboljem ikad''. Sutra će to biti netko novi. ''Cirkus'' ide dalje, samo se mijenjaju glavni glumci, i što brže to shvatiš i prihvatiš, lakše ćeš se nositi s onim što te čeka.

Sličan put prošli su i njegovi suigrači Dragan Bender i Ivica Zubac.

- Ja sam izabran u prvoj rundi, nakon godine u Ciboni i godine u Darussafaki nisam imao više što čekati. Slično je bilo i s Benderom, koji je bio četvrti pick, Zubac je odmah dobio garantirani ugovor... Malo je igrača koji mogu odbiti ponudu, jer pitanje je hoće li je biti sljedeće godine. Jedan je Luka Dončić kome se sve otvorilo nakon sjajnih nastupa u Europi.

Iako je pozornost medija i navijača Cavsa uglavnom bila usmjerena na starije suigrače, popularnost nije mimoišla ni njega.

-Cleveland je specifična sredina, pa i cijeli Ohio, tamo su ljudi zaluđeni sportom, svi sve znaju, prepoznaju te na ulici... I imaju veliko poštovanje prema sportašima, zahvaljuju ti što igraš za njihovu momčad. To me jako iznenadilo.

Iznenadio ga je i ritam u kome se sve odvija.

-Kad su neki igrači pričali da bi doslovno zaboravili koji je dan, u kojem su hotelu ili gradu, mislio sam da pričaju gluposti, ali i meni se to dogodilo par puta. Otputuješ na turneju po zapadnoj obali, nakon par dana uzastopnih utakmica i putovanja, više ne znaš gdje si. Jednom sam zastao u liftu i razmišljao jesmo li sinoć odigrali utakmicu u Houstonu, ili je tek igramo tu večer...

U takvom ritmu mladi igrači često se ne snađu.

-Sve je podređeno momčadi i velikim zvijezdama, ne može isto trenirati LeBron koji igra 40 minuta svaku večer, i rookie koji uglavnom sjedi na klupi. Obzirom da nema jakih i kolektivnih treninga tijekom sezone, prepušten si sebi. Superzvijezde odrade šuterski trening, odrade prevenciju u teretani, i to je to. Klub ti osigura sve uvjete, imaš svoj koš, trenera, dva momka koji ti vraćaju lopte, fitnes trenera..., i sve je na tebi. Treniraš koliko smatraš da ti treba, a u tom ritmu treba izvući najbolje što možeš. Ako ne radiš, ništa od tebe, nećeš iskoristiti ni ono malo prilika koje dobiješ. Moraš iskoristiti svaki slobodan trenutak i priliku za trening. Zbog toga mi i nije puno prijatelja dolazilo u posjete, zbog toga nemam ni profile na društvenim mrežama, koncentriran sam isključivo na košarku.

Posebna su priča tradeovi, a Ante je taj šok iznenadnog tradea proživio i prije nego li je odigrao prvu utakmicu.

-Odradio sam ljetnu ligu za Boston, vratio se kući na par dana, i zvali su me u 23:00 sata navečer da mi je sutra u 6:00 avion za Cleveland. Lako za mene, ja sam mlad, nisam imao obitelj, stan...., ali zamislite kako je bilo primjerice Channing Fryeu, supruga mu je trebala roditi za tjedan dana, ostala je sama s troje djece, a on je morao otputovati u novi klub. Ili Isaiah Thomas, trebaš preseliti obitelj, djecu upisati u novu školu... Nije to lako...

Od protivnika koje mu je bilo teško čuvati Ante u prvi red stavlja Anthony Davisa, a među onima protiv kojih je teško zabiti Rudy Goberta. Hvali i suigrače iz reprezentacije i sretan je zbog prilika koje se većini otvaraju u narednoj sezoni.

-Svi smo u kontaktu, nađemo se prije utakmica na ručku..., pogotovo sam dobar s Benderom s kojim sam igrao u Splitu i Kaštelima te Zubcem s kojim sam igrao u Ciboni. Drago mi je da je Bogdanović dobio status koji zaslužuje, on će biti veliko pojačanje za Jazzere, da će Šarić u novoj sezoni imati puno bolji status u Sunsima i da će pokazati kako ga epizoda u Minnesoti nije poremetila, Zubac će napadati naslov prvaka, Bender dobiva novu priliku...

O tome tko će biti novi NBA prvak prerano je govoriti.

-Bit će zanimljiva sezona nakon svih ovih tradeova. Finalisti iz ove sezone Warriorsi i Raptorsi jako su oslabljeni, u top favorite ulaze dva kluba iz Los Angelesa, dobar posao napravio je Jazz, Portland je isto opasan, pitanje je kako će se Westbrook i Harden posložiti u Houstonu... Na istoku je glavni favorit Milwaukee, tu je i Brooklyn... Dosta je promjena, nema favorita i po meni se do pola sezone neće znati tko bi mogao otići do kraja.

Za kraj priče ostavili smo pitanja o reprezentaciji, bolnoj točki svih ljubitelja košarke u Hrvatskoj. Dosta je bilo nagađanja oko toga tko želi, tko ne želi igrati...

-Ne mogu govoriti u ime ostalih, ali siguran sam da nema onoga tko baš ne želi igrati za reprezentaciju. Ja ću se prvi uvijek odazvati ako mogu. No ljudi moraju shvatiti poziciju u kojoj se mladi igrač ponekad nađe. Kad si free agent, nemaš garantirani ugovor, nemaš klub, nervozan si i iščekuješ što će se dogoditi, i onda moraš birati između želje kluba koji te zove na ljetnu ligu i nudi ti ugovor, i reprezentacije. A klub ti kaže da ne bi bilo pametno da izostaneš mjesec dana... Što ćeš im odgovoriti? Dobro znam sve te momke, i odgovorno mogu reći da će se svi odazvati ako budu u prilici.

Postoji mala mogućnost da Hrvatska preko dodatnih kvalifikacija izbori plasman na OI u Tokiju, kao što im je to uspjelo prije četiri godine uoči OI u Rio de Janeiru.

-Svi znamo kako je bilo u prošlim kvalifikacijama za SP, da nismo mogli svi igrati na svim utakmicama. Nismo uspjeli to nam je svima velika mrlja, ali ako nam se ukaže prilika, možemo sve popraviti. Mi i dalje imamo jaku reprezentaciju ako smo svi na okupu. Vjerujem da će ovoga puta kvalifikacije biti u vrijeme kad se svi možemo odazvati, pričao sam i s trenerom Veljkom Mršićem i rekao sam mu da sam mu na raspolaganju, ali ne mogu ni ja ni bilo tko drugi utjecati na termin kvalifikacija. Ako sam zdrav i slobodan, na mene izbornik uvijek može računati – zaključio je Žižić.