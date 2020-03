Žižić se vraća nakon problema: Doslovno sam opet učio hodati

Nakon pobjede njegovog Clevelanda protiv Denvera (111-103) Ante Žižić (22) pauzirao je do veljače i kad je protiv Miamija odigrao devet minuta uz sedam poena i stopostotnu preciznost šuta. Hrvatski reprezentativac borio se s problemima s ravnotežom.

Foto: Reuters

- Da, dogodila mi se ta nezgodna ozljeda, za koju nikad prije nisam čuo. Naprosto, bio sam u krivo vrijeme na krivom mjestu. Dobio sam taj udarac, javili su se ti simptomi, nisam mogao ni hodati, izgubio sam ravnotežu. Jednostavno, bio sam prikovan za krevet tri, četiri tjedna i doslovno sam morao ponovno učiti hodati. Hvala Bogu, to je sad iza mene i to je prošlost - rekao je Žižić za HRT.

Ali sve je dobro prošlo te se centar u posljednjoj godini ugovora s momčadi iz Clevelanda ponovno vratio na teren. Međutim, ispred njega su Tristan Thompson (28) i Andre Drummond (26) i trebat će se dobro potruditi za mjesto u momčadi.

Foto: Greg M. Cooper

- Trenutno je teško govoriti o tome jer sam u ekipi u kojoj su stvarno dva jako dobra centra, Tristan Thompson i Andre Drummond koji eto imaju prednost ispred mene. Tu se teško izboriti za neku minutažu, tako da dobivam neke „komadiće“ kad je netko od njih „out“. No, vidjet ćemo, ja sam jednostavno spreman kad god dobijem priliku. Iako nemamo neki dobar omjer, ekipa nema namjeru stati s biranjem tih igrača u postavu, tako da moram stati u red i čekati svoju šansu. - rekao je hrvatski centar.

Naši će košarkaški reprezentativci u Splitu igrati kvalifikacijski turnir za odlazak na Olimpijske igre, a Žižić ni ne pomišlja o otkazivanju reprezentaciji. Protivnici u skupini su Tunis i Brazil, a prođemo li skupinu onda slijede Rusija, Njemačka ili Meksiko.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Sigurno da hoću. Nema razloga da ne. Živ sam, zdrav sam, ne vidim razloga zašto bih otkazao reprezentaciji. Što se tiče samog turnira, prvoplasirani samo ide dalje i to nije lagano. Ako se dogodi jedan kiks, možeš izvisiti. Smatram da imamo odličnu ekipu, prednost domaćeg terena i siguran sam da ćemo u Splitu imati veliku podršku naših navijača. Ako nam se neke stvari poklope, to je to. Po meni, mi smo najkvalitetnija reprezentacija od ovih, samo to još moramo dokazati timski - zaključio je Žižić.