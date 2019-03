Zidane zapalio internet: 'Vratio sam se u Real po nove hlače'

Zinedine Zidane se vratio u Real Madrid kao spasitelj. Došao je izvući posrnulu momčad iz ponora, vratiti je na staze pobjede i pripremiti za sezonu punu trofeja...

Navijači kraljevskog kluba dočekali su ga kao kralja, a on se na provj službenoj obvezi objavio odjeven poput - tinejdžera.

Ili je još uvijek u 'holiday moodu' ili je u devet mjeseci koliko je bio izvan nogometa vrijeme kratio novim hobijima pa je tako postao novi 'modni mačak'.

Zidane definitely borrowed those jeans from Gunna. pic.twitter.com/ZgAjCoHy71 — 0000 (@00MARRR) March 11, 2019

Društvene mreže su nakon Zidaneovog modnog pobačaja eksplodirale, a obožavatelji su ga već optužili za uništavanje teško stečene nogometne reputacije.

Zidane was an absolute god in my eyes growing up. Could do no wrong. The big man has just destroyed his legacy with one pair of jeans. Tragic pic.twitter.com/XwLTFra9Ze — Gary Montgomery (@Gazm1991) March 12, 2019

Why does #Zidane have the sleeves of a child’s shirt attached to the bottom of his jeans? Combined with a kilt jacket. And trainers that look suspiciously like the sort you always find at TK Maxx? #RealMadrid #Zizou pic.twitter.com/tJSAQfG56n — Ricky K (@RicksterScale) March 11, 2019

Why is Zidane wearing the skinny jeans of a man a clear foot taller than him??? @venusakingba @dammiedammie35 pic.twitter.com/muWuVWDeJM — Olaitan Y. Olusola (@amuiludun) March 11, 2019

Gardai investigating the crime at Mr Zidane's house say that the thieves stole everything including the contents of the family washing machine, leaving only his wife's jeans which he wore to the station to make the complaint. pic.twitter.com/iaVt8YGbw8 — Declan Varley (@declanvarley) March 11, 2019

Neki su uvjereni da su se francuskom stručnjaku uništile sve hlače tijekom pranja pa je morao obući ženine. A zbog čudnih traperica se razvila i posebna teorija oko njegovog povratka u Real - morao se vratiti jer mu treba novac za nove hlače.

Clearly Zidane has returned because his only pair of jeans shrank in the wash and he needs the money to buy a new pair. https://t.co/cP6E5fo5sf — Brooks Peck (@BrooksDT) March 11, 2019

Zidane: “I’m here because I need new jeans” — Nick Parf (@parfonoff) March 11, 2019

Možda su ženine, a možda je posudio od klinca iz susjedstva... svako objašnjenje je zdravorazumsko, osim onoga da mu se stvarno sviđaju.