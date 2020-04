'Zlatan mi je govorio da sam jadan, a za mene je bio Bog'

Ibrahimović, Cruz, Adriano, Crespo i... Mario Balotelli. Tako je izgledalo napadačko oružje Intera 2009. godine. Balotelli je stigao kao veliki talent i budućnost talijanskog nogometa, ali nažalost, ta želja talijanskih stručnjaka nije se ispunila.

Napadač je 2007., kada je došao, imao svega 16 godine, bio je preuzbuđen na prvom treningu, a onda ga je prizemljio, tko drugi nego Zlatan Ibrahimović.

- Kad sam imao 16 godina prvi put sam trenirao s Interom. Bio sam opčinjen Ibrahimovićem, a kada bih se okrenuo iza mene su bili Adriano i Cruz. 'Ti misliš da ćeš igrati ovdje? Danas treniraš s nama, a sutra si već bivši' - rekao je Balotelli na Instagram liveu gdje mu je sugovornik bio bivši talijanski nogometaš Fabio Cannavaro.

Foto: RD/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

I Balotelliju i Ibri menadžer je Mino Raiola.

- Uvijek mi je govorio da sam jadan, ali rekao je Minu Raioli da postoji jedan igrač koji je jači od njega. Ali uvijek mi je govorio da se nastavim baviti nogometom - rekao je Mario pa nastavio s opisivanjem kako je to igrati sa čudesnim Šveđaninom.

- Ne bi učinio ništa na terenu, a onda bi u jednom trenutku napravio čudo i zabio gol. Uvijek sam ga gledao kao Boga, bio je impresivan.

Foto: /NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Impresivan je tada bio i Balotelli, ali ostao je samo na tome 'bio'. Nažalost, ostat će upamćen samo kao zločesti dečko talijanskog nogometa zbog svog djetinjastog ponašanja i problema s disciplinom nije ispunio svoj potencijal.

U Interu se zadržao do 2010. godine, a njegovu epizodu najbolje je opisao Jose Mourinho koji ga je tada trenirao.

- Sjećam se da smo jednom igrali u Ligi prvaka protiv Rubin Kazana te smo bili u velikim problemima jer su svi napadači bili ozlijeđeni. Nisam mogao računati niti na Samuela Eto'oa niti na Diega Milita. Jedini kojeg sam imao bio je Mario. Mario je pred kraja poluvremena, u 42. minuti, dobio žuti karton, pa kad su igrači došli u svlačionicu ja sam potrošio 14 od 15 minuta razgovarajući samo s njim. Tada sam mu rekao: Mario, ja znam da te ne mogu promijeniti, ali slušaj. Nemamo napadača na klupi, stoga igraj bez prekršaja, nemoj uopće dirati protivničke igrače i igraj samo s loptom.

Epilog svega? Pa Balotelli je već u 46. minuti dobio drugi žuti karton, odnosno crveni.

S Interom je osvojio trostruku krunu 2010. godine, ali iste te sezone potrudio se da to bude njegov kraj u Interu. Navijači su negodovali zbog njegove loše igre u prvoj polufinalnoj utakmici LP protiv Barcelone, a on je odgovorio tako što je bacio dres na travnjak. To je naljutilo navijače, ali i čelnike kluba. I označilo njegov odlazak iz kluba.

Foto: Martin Rickett/Press Association/PIXSELL

Otišao je u Manchester City gdje je nastavio s istim ponašanjem, a čak se jednom i potukao s trenerom Mancinijem. Odigrao je 54 utakmice i zabio 20 golova, što je ipak malo za napadača od kojeg se toliko očekivalo.

Napustio je City 2013. i otišao u Interovog gradskog rivala Milan. Igra je fantastično, činilo se da je napokon pronašao dobitnu formulu i da se smirio. Zabio je 26 golova u jednoj sezoni i odmah otišao u Liverpool. No tamo novo razočaranje. Bio je katastrofalan, u 16 utakmica zabio je samo jedan gol.

Foto: Alessio Tarpini/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Godine 2016. vratio se u Milan, ali nikada više nije bio na prijašnjoj razini. Igrao je još i za Nicu, Marseille, a sada je u Bresciji s 29 godina svjestan da nije ostvario ono što je morao. Ove sezone zabio je samo pet golova, ali može de pohvaliti da je osvojio tri Serie A s Interom, Ligu prvaka i Premier ligu sa Cityjem.

No, pamtim ćemo ga i po nekim epskim potezima, kao naprimjer ona dva spektakularna gola protiv Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva...