Zlatan oprao Ronalda: Kakav izazov, daj ne pričaj sranja...

Cristiano Ronaldo gdje god da igra, žari i pali po terenima. Nakon odličnih epizoda u Manchester Unitedu i posebno Real Madridu, Portugalac je odlučio kako je vrijeme za nove izazove. U Seria A je ista stvar, Ronaldo je najbolji strijelac lige, a Juveu nitko ne može ništa. U Italiju je pozvao i Lea Messija

- Fantastičan je igrač i dobar momak, no ja ništa nisam izgubio dolaskom ovdje. Igrao sam u Engleskoj, Španjolskoj, Italiji i Portugalu... On je još tamo. Možda on mene treba više. Volio bih da dođe u Italiju i da kao i ja prihvati izazov - rekao je Ronaldo.

Ovo posljednje, da prihvati izazov, je jako zasmetalo velikom Zlatanu Ibrahimoviću, koji kad nešto želi reći, to kaže bez pardona.

- Cristiano priča o novim izazovima, on izazovom naziva prelazak u klub za kojeg je uobičajena stvar osvajanje talijanskog prvenstva. Zašto nije prije nekoliko godina odlučio prijeći u drugoligaški klub? Izazov je postati prvak sa takvim drugorazrednim klubom. Ovo je s*anje, prelazak u Juventus nije nikakav izazov - žestok je bio Ibrahimović.

No, kad bolje razmislimo, I Ibro je bio taj koji je birao bogate klubove. Igrao je za snažne ekipe poput Juventusa, Intera, Barcelone, Milana, kojima je također bilo uobičajeno osvajati naslove, a naročito PSG koji već godinama nema pravog konkurenta u ligi, osim prije dvije sezone kada je supertalentirani Monaco došao do naslova. Stoga, nema prava baš dijeliti takve "bukvice", no on je takav, čovjek bez dlake na jeziku.

Ibrahimović od 2018. godine igra u LA Galaxyju u kojem je odmah u prvoj sezone bio najbolji strijelac lige, no nije uspio ih uvesti u playoff. Stoga ove sezone ima izazov više, a dodatan motiv mu je i podebljan ugovor za novu sezonu. Bio je moguć i njegov povratak u Milan, ali Šveđanin je odlučio kako je najbolje za njega i njegovu obitelj ostati u Americi.