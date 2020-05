Nije valjda kraj: Ibra ozlijeđen, strahuju da je Ahilova tetiva...

Idućih nekoliko sati u Milanu je ključno. Ne, nije u redove talijanskog velikana stigao korona virus, već nešto potencijalno puno lošije za ambicije - ozljeda Zlatana Ibrahimovića.

Šveđanin se, prenio je talijanski Sky, ozlijedio tijekom trening-utakmice u ponedjeljak i slijede mu pretrage koje će potvrditi što se točno dogodilo i koliko bi potencijalan oporavak trajao. Zasad je sve još u sferi nagađanja nakon što je u jednoj borbi za loptu osjetio list. Problem s kojim se već borio početkom godine.

Zlatan Ibrahimovic will undergo immediate testing after suffering a feared Achilles injury in AC Milan training, per @SkySport pic.twitter.com/KT04BJLFfd