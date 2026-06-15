IBRA U ELEMENTU Pogledajte kako je Zlatan Henryju pustio Lepu Brenu: 'To je moja glazba!'

Šveđanin bošnjačko-hrvatskih korijena Zlatan Ibrahimović veliki je ljubitelj narodne glazbe, u nekoliko je navrata na društvenim mrežama plesao uz hit "Jutro je" Nade Topčagić, a sad je u TV studiju Thierryju Henryju pustio: Lepu Brenu.

Ikonski dvojac na Svjetskom nogometnom prvenstvu radi za američki FOX, a nakon što su uoči utakmice Kanade i BiH zapjevali "I am from Bosnia, take me to America", sad je Ibra pustio "Luda za tebe" i pljeskao u ritmu, pokušavajući objasniti voditelju o čemu je riječ.

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- Koje je ime grupe, reci mi - kaže američki voditelj.

- To je moja glazba. Nećeš razumjeti... Pjeva o ljubavi - kazao je Ibrahimović.

A Henry? Samo se smješkao. Možda je i sam čuo pokoji put ranije tu pjesmu s obzirom na to da je 20 godina u vezi sa Sarajkom Andreom Rajačić, s kojom je dobio i troje djece.

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